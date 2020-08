中, 홍콩 선거 연기 발표 직후 코로나19 의료팀 파견

中 언론, 홍콩 코로나19 심각성 강조, 선거 연기 당위성 역설

홍콩 민주세력, "블랙홀에 빠진 의회"…본토 중심 법률 무더기 통과 우려

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 재확산되고 있는 홍콩에 긴급 의료팀(내륙핵산검열지원대)을 파견했다. 오는 9월6일 치러질 예정이던 홍콩 입법회(의회) 선거를 1년 뒤로 전격 연기한다는 발표 직후 나온 조치다. 홍콩 선거 연기 당위성과 중국 본토와 홍콩이 '하나의 국가'임을 재차 강조하기 위한 의도로 해석된다.

인민일보와 신화통신 등 중국 관영 매체들은 코로나19 확산 상황이 심각한 홍콩에 광둥성 의료진으로 구성된 60여명의 코로나19 검사 의료 인력을 파견한다고 3일(현지시간) 보도했다. 의료팀 본진에 앞서 7명의 선발대가 2일 홍콩에 도착했다고 중국 언론들은 전했다.

또 중국 언론들은 임시병원 운영경험이 있는 후베이성 우한시 팡창병원 의료진 6명도 홍콩에 별도 파견된다고 덧붙였다. 홍콩 보건 당국은 코로나19 확진자가 크게 증가하면서 병실이 부족하자, 홍콩 아시아월드엑스포센터를 임시 병원으로 지정했다.

2일 기준 홍콩 코로나19 확진 환자는 모두 3511명(누적)이다. 홍콩 전체 인구가 750여만명인 점을 감안하면 감염자가 최근 급격히 증가하고 있다. 특히 중국 언론들은 2003년 사스(중증 급성호흡기 증후군) 당시 중국 본토의 지원을 환기시키며, 이번 긴급 의료팀 파견은 전염병 위기를 함께 극복하기 위한 본토의 지원이자 후원이라고 강조했다.

중국 관영 매체들은 홍콩 입법회(의회) 선거 1년 연기는 홍콩 시민의 생명을 보호하기 위한 고육지책이라는 점도 강조했다. 또 선거 연기는 법적 근거가 충분하고, 법적인 검증도 검토됐다고 재차 강조했다. 중국 본토법에 위배되지 않는다는 것이다.

마리아 탐 전국 인민대표대회 상무위원회 홍콩기본법위원회 부주임은 "홍콩 시민의 건강이 큰 위협을 받고 있다"며 "이미 수십 개국이 선거 연기하는 만큼 좀 더 안정적인 환경을 조성하는 게 홍콩 당국의 판단"이라고 말했다. 그는 또 선거 연기는 합법적이라고 덧붙였다.

량 메이펀 홍콩 특구 입법회 사법 및 법률사무위원장은 "선거 연기는 홍콩 주민의 투표권을 박탈하는 것이 아니며, 또 그렇게 받아들여져선 안된다"고 말했다. 하지만 이번 선거 1년 연기로 인해 홍콩에 대한 중국의 지배력이 더욱 커질 것이라는 우려감도 적지 않다. 1년간 중국 본토 중심의 법률이 무더기로 처리될 수 있다는 우려가 크다.

중국 본토에선 의회 공백상태를 '임시의원' 임명이라는 카드를 제시하고 있다. 실제 홍콩 내각인 행정회의 구성원인 입궉힘(葉國謙)은 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회가 1년간 입법을 맡을 임시 의원을 지정하면 된다고 제안했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 전했다. 그는 임시 의원 지정시 부저격자는 제외해야 한다고 주장했다. 이는 임시 내각에 친중파 인사로 채워 넣자는 의미다.

이에 대해 야당 의원들은 "선거 연기로 의회가 블랙홀에 빠져들었다"며 "중국 정부가 이를 기회로 삼아 가혹한 법과 정책을 통과시킬 것"이라고 반발했다. 홍콩 입법회는 지역구 35석과 직능대표 35석 등 총 70석으로 구성돼 있다. 직능대표석은 친중파가 대부분 장악해 지역구 선거에서 범민주파가 선전해도 의회 주도권을 확보하기가 극히 불리한 구조다.

홍콩 민주 진영은 지난해 11월 구의원 선거 압승의 여세를 몰아 이번 9월 입법회 선거에서 과반 의석 차지를 목표로 하고 있었다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr