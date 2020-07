中, 청두 미국 총영사관 폐쇄 조치에 "모든 책임은 미국에"

[아시아경제 임철영 기자] 중국이 미국 휴스턴 주재 중국 총영사관 폐쇄에 대한 보복으로 단행한 청두 주재 미국 총영사관 폐쇄와 관련해 '잘 못된 행위에 맞선 정당한 대응'일고 주장했다.

27일 왕원빈 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑을 통해 "미국은 지난 21일 휴스턴 주재 중국 총영사관을 폐쇄해 달라고 요구했다"면서 "중국은 미국이 잘못된 행위를 바로 잡지 않으면 정당하고 필요한 조치를 하겠다고 밝혔었다"고 말했다.

청두 주재 미국 총영사관 폐쇄가 국제법에도 부합한다고 강조했다. 왕 대변인은 "청두 미국 총영사관 폐쇄 요구는 국제법과 국제 관계 기본 준칙에 부합한다"면서 "모든 책임은 미국에 있다"고 언급했다.

왕 대변인은 이어 "미국은 국제법과 국제 관계 준칙을 심각하게 위반했다"면서 "미국이 정치적 도발을 먼저 한만큼 중국은 반격을 할 권리가 있다"고 덧붙였다.

한편 폐쇄된 미국 휴스턴 주재 중국 총영사관에서 근무하던 직원들에 대해서는 앞으로 적절하게 안배를 할 예정이라고 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr