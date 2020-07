[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 500 등락률 -0.47% 거래량 93,370 전일가 107,500 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close =운영자금 조달을 위해 금융기관에서 500억원을 차입.

◆ LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 527,000 전일대비 4,000 등락률 -0.75% 거래량 332,150 전일가 531,000 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close =조회공시 답변을 통해 “전지 사업의 경쟁력 강화와 사업가치 제고를 위해 다양한 전략적 방안을 검토 중”이라면서도 “현재까지 구체적으로 결정된 바는 없다”고 답변.

◆ HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 21,900 전일대비 450 등락률 +2.10% 거래량 1,446,301 전일가 21,450 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업이익이 1472억7600만원으로 전년동기 대비 24.8% 감소. 같은기간 매출액은 9568억5600만원으로 34% 감소.

◆ 진양홀딩스 진양홀딩스 100250 | 코스피 증권정보 현재가 2,405 전일대비 5 등락률 -0.21% 거래량 89,135 전일가 2,410 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close =자회사 진양물산 보통주 1주당 141원의 현금배당을 결정.

◆ 효성ITX 효성ITX 094280 | 코스피 증권정보 현재가 25,050 전일대비 600 등락률 +2.45% 거래량 70,891 전일가 24,450 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업이익이 39억3700만원으로 전년동기 대비 17.47% 증가. 같은기간 매출액은 1136억9300만원으로 17.84% 늘어.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr