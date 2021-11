[아시아경제 이민우 기자] 진양홀딩스 진양홀딩스 100250 | 코스피 증권정보 현재가 3,815 전일대비 525 등락률 -12.10% 거래량 1,493,726 전일가 4,340 2021.11.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 진양홀딩스, 자회사 진양AMC 보통주당 500원 현금배당 결정선거 예측, 정치 테마주는 이미 알고있다?진양홀딩스, 주당 120원 현금배당 결정 close 는 자회사 진양물산이 부산광역시 부산진구 부암동 123-1번지 외 4필지에 해당하는 토지 및 건물을 원디벨롭먼트플러스에 4710억원 상당에 처분하기로 결정했다고 17일 공시했다. 지난해 별도 기준 자산총액의 85.95%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr