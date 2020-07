[아시아경제 구은모 기자] 동국제약 동국제약 086450 | 코스닥 증권정보 현재가 132,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 129,900 2020.07.20 08:17 장시작전(20분지연) close 은 상환전환우선주의 콜옵션 권리 행사에 따른 주식 취득과 장내 매수로 인해 권기범 부회장에서 동국헬스케어홀딩스로 최대주주가 변경됐다고 20일 공시했다. 이에 따라 권 부회장 외 6인의 소유 주식 413만3401주가 동국헬스케어홀딩스 외 6인의 소유 주식 420만3916주(46.47%)로 변경됐다. 동국제약은 “최대주주 및 특수관계인의 구성에는 변화가 없다”며 “기존 최대주주인 권 부회장이 특수관계인으로, 기존 특수관계인인 동국헬스케어홀딩스가 최대주주로 변경됐다”고 설명했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr