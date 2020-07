'국내 최초 32.5도'…디아지오, 더블유 19·더블유 허니 출시

‘더블유 19’ 19년 고연산 스카치위스키 원액을 32.5도 저도로 마무리, 최상 풍미

‘더블유 허니’ 최고급 스코틀랜드 꿀 헤더허니 가미, 풍부한 향, 탁월한 부드러움

[아시아경제 이선애 기자] 디아지오코리아가 국내 최초 32.5도의 저도주를 출시하며 승부수를 던졌다. 빠른 속도로 변화하는 한국 시장에서 소비자의 니즈에 맞춰 ‘도수’는 더욱 낮추고 ‘연산’과 ‘블렌딩’, ‘풍미’ 등 위스키의 가장 중요한 가치는 극대화한 제품으로 ‘소비자 니즈’와 ‘위스키의 진정성’을 동시에 잡겠다는 전략이다.

국내 1위 위스키 업체 디아지오코리는 15일 국내 최초 알코올 도수 ‘32.5도’의 저도주 라인업 ‘더블유 19(W 19)’와 ‘더블유 허니(W Honey)’ 2종을 출시한다고 밝혔다.

신제품 더블유 19, 더블유 허니는 부드러움과 새로운 맛을 추구하는 3040 세대 소비자를 위한 최적의 알코올 도수 ‘32.5도’로 구현한 부드러운 목넘김이 특징이다. 또한 ‘조니워커 킹조지5세’, ‘탈리스커’, ‘라가불린’ 등을 만든 마스터 블렌더 크레이그 월리스(Craig Wallace)의 블렌딩을 통해 위스키의 가장 중요한 가치인 ‘향’과 ‘풍미’를 더욱 높였다.

‘더블유 19’는 19년간 숙성된 최고급 스카치위스키 원액으로 고연산 위스키 특유의 깊이 있는 풍미가 특징이다. 32.5도 도수와 19년 숙성 원액의 결합으로 부드러움과 품격 있는 풍미를 모두 잡았다는 평가다. 특히 ‘더블유 19’는 전 세계적인 스카치위스키의 인기로 고연산 원액이 품귀현상을 겪고 있음에도 한국의 소비자를 위해 특별히 기획됐다.

‘더블유 허니’는 부드럽고 새로운 맛을 선호하는 30~40대의 취향에 맞춰 만들어졌다. 엄선된 스카치위스키 원액에 스코틀랜드산 꿀 헤더허니(Heather Honey)를 첨가해 부드러운 목넘김을 극대화시켰고, 풍부한 향과 복합적인 맛으로 차별화된 풍미를 자랑한다.

위스키 전문가이자 디아지오의 바텐더 전문 교육 프로그램 월드클래스 바 아카데미를 책임지는 성중용 원장은 “더블유 19는 말린과일(건자두, 건살구), 초콜릿, 바닐라의 풍미가 섬세하게 어우러져 있고 복합적인 맛과 향으로 한결같은 부드러움을 유지하면서 우아하다면, 더블유 허니는 신선한 과일과 진한 헤더 허니의 절제된 감미로움이 균형감을 주어 부드럽고 세련된 느낌이다”라고 평했다.

또한 디아지오코리아는 신제품 출시를 기점으로 저도주 더블유 브랜드의 디자인 아이덴티티를 새롭게 적용한다. 병 모양은 사각의 심플한 모양으로 바뀌었으며 전면의 블랙 컬러를 바탕으로 ‘W’ 골드로고가 고급스럽게 표현됐다. 마스터 블렌더 ‘크레이그 월리스’의 서명으로 진정성과 정통성을 강조했다.

이로써 디아지오코리아는 기존 40도 정통 스카치위스키 윈저 4종, 35도의 저도주 더블유 아이스와 더블유 시그니처 12, 17에 더불어 이번에 출시한 32.5도 저도주 2종을 더해 소비자들에게 더욱 다양한 도수와 다양한 풍미를 제공하게 됐다.

신제품 더블유 19와 더블유 허니는 합리적인 가격도 특징이다. 450㎖ 기준 더블유 19의 출고가격은 3만4850원(부가세 미포함)이며, 더블유 허니는 1만7200원(부가세 미포함)이다.

이경우 디아지오코리아 대표는 “신제품은 도수는 낮추되 위스키의 가치는 극대화한 제품으로, 32.5도 저도수의 부드러운 목넘김에 최고의 원액과 블렌딩으로 완성된 깊은 풍미가 어우러진 프리미엄 저도주”라며 “디아지오코리아는 이번 신제품 출시를 통해 침체된 위스키 시장에 새로운 활력을 불어넣기를 기대한다”고 밝혔다.

한편 ‘더블유 19’와 ‘더블유 허니’는 국내 주세법상 ‘위스키’로, EU 법규(European Spirit Drink Regulations) 기준으로는 ‘스피릿 드링크’로 분류된다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr