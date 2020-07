[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <부이사관 전보> ▲특허심판원 심판장 정인식 ▲특허심판원 심판장 문창진 ▲특허심판원 심판장 조영길 ▲특허심판원 심판장 정경덕

<과장급 전보> ▲특허빅데이터담당관 신현철 ▲특허심판원 심판장 김창수 ▲특허심판원 심판장 남석우 ▲특허심판원 심판장 송원선 ▲특허심판원 심판장 이경홍 ▲특허심판원 심판장 최지명 ▲특허심판원 심판장 허영한 ▲특허심판원 심판장 김동원 ▲특허심판원 심판장 김영배 ▲특허심판원 심판장 이익희 ▲특허심판원 심판장 양승태 ▲특허심판원 심판장 오상진 ▲특허심판원 심판장 정지우 ▲특허심판원 심판장 차형렬 ▲특허심판원 심판장 배재현 ▲특허심판원 심판장 고준석 ▲특허심판원 심판장 김성남 ▲특허심판원 심판장 정선웅 ▲특허심판원 심판장 김희진 ▲특허심판원 심판장 문선흡 ▲특허심판원 심판장 이유형 ▲특허심판원 심판장 김태선 ▲특허심판원 심판장 강원길 ▲특허심판원 심판장 이경열 ▲특허심판원 심판장 이수형 ▲특허심판원 심판장 최승삼 ▲특허심판원 심판장 김곤희 ▲특허심판원 심판장 김종화 ▲특허심판원 심판장 인치복 ▲특허심판원 심판장 제갈현 ▲특허심판원 심판장 목승균 ▲특허심판원 심판장 성백문 ▲특허심판원 심판장 신용주 ▲특허심판원 심판장 장현근 ▲특허심판원 심판장 최진호(이상 7월 14일자)

