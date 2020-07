동대문구청 인터넷방송국·유튜브에서 시청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 성큼 다가온 여름을 맞아 동대문구를 흐르는 하천의 풍경을 담은 영상을 제작해 9일 공개했다.

구는 성북천, 정릉천, 청계천, 중랑천 일대 서식하는 왜가리, 백로, 청둥오리 등의 모습과 시원하게 여름을 나는 구민들의 모습을 아름답게 담았다.

동대문구를 흐르는 하천의 시원한 풍경을 담은 영상은 ‘동대문구청 인터넷방송’과 ‘동대문구청 유튜브’에서 확인할 수 있다.

유덕열 동대문구청장은 “우리 하천의 아름다움을 소개하기 위해 여름맞이 풍경을 담은 영상을 제작했다”며 “일부 지역에서 코로나19가 다시 확산세인 만큼 구민들께서는 생활 속 거리두기 수칙을 준수, 우리 하천에서 시원하게 여름을 즐겨주기 바란다”고 밝혔다.

