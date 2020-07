시간외상승종목으로 최근동향 및 오늘 뜰 종목 예측

AI투자비서 라씨로는 시간외거래가 끝나자마자 매일 급등한 상위 종목들을 한눈에 볼 수 있게 정리해 제공한다.

당일 장마감 후, 호재성 기사나 공시가 발표된 기업은 종종 시간외 단일가 거래에서 강세를 보인다. 그리고 그런 흐름이 익일까지 이어지는 경우가 많아 ‘시간외급등주’에 대한 개인 투자자들의 관심이 높다.

AI라씨로 분석에 따르면 7월 6일, 파멥신, 풍강, 삼진엘앤디, 쇼박스, 넥스트아이 등이 시간외 등락률이 높은 것으로 나타났다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

[투자자 관심 종목]

신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 37,950 전일대비 6,900 등락률 +22.22% 거래량 28,716,072 전일가 31,050 2020.07.07 15:30 장마감 close , 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 215,800 전일대비 49,800 등락률 +30.00% 거래량 187,389 전일가 166,000 2020.07.07 15:30 장마감 close , 빅텍 빅텍 065450 | 코스닥 증권정보 현재가 7,240 전일대비 700 등락률 +10.70% 거래량 39,071,789 전일가 6,540 2020.07.07 15:30 장마감 close , 부광약품 부광약품 003000 | 코스피 증권정보 현재가 34,050 전일대비 650 등락률 +1.95% 거래량 3,893,793 전일가 33,400 2020.07.07 15:30 장마감 close , 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 110,500 전일대비 23,000 등락률 -17.23% 거래량 1,522,642 전일가 133,500 2020.07.07 15:30 장마감 close

