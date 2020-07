대웅제약, 480억규모 美 에볼루스 사모 전환사채 취득

[아시아경제 이민지 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 125,500 2020.07.07 07:54 장시작전(20분지연) close 은 7일 미국서 보틀리늄 톡신을 판매하는 에볼루스의 사모전환사채를 현금 취득했다고 공시했다. 총 취득금액은 480억1600만원으로 이는 지난해 기준 자기자본 대비 7.55%에 해당한다. 사채의 표면이자율은 3%다.

회사 측은 “사업파트너 재무구조 개선 및 사업 파트너십을 강화하기 위한 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr