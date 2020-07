'한화건설 컨소시엄', 대전역세권 우선 협상자 선정… 9100억 규모

[아시아경제 이춘희 기자] 한국철도공사(코레일)이 진행한 대전역세권 개발사업자 선정 공모에서 한화건설 컨소시엄이 우선협상자로 선정됐다. 총 사업비 9100억원 규모다.

코레일은 지난 3월부터 6월까지 90일간 진행된 공모 절차에서 한화건설 컨소시엄이 우선협상자로 선정됐다고 3일 밝혔다. 한화건설은 계룡건설, 장원토건 등과 함께 컨소시엄을 꾸려 공모에 참여했다. HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 350 등락률 +1.71% 거래량 685,363 전일가 20,500 2020.07.02 15:30 장중(20분지연) close 컨소시엄은 차순위 협상대상자가 됐다.

대전역세권 개발사업은 대전 동구 소제·정동 일대 재정비촉진구역 10만여㎡ 중 대전역 인근의 복합2구역 상업부지 3만여㎡를 재개발하는 사업이다. 한화건설 컨소시엄은 사업 계획서를 통해 '도시의 공간, 시간, 문화를 연결한다'는 컨셉으로 연면적 35만㎡, 총 사업비 9100억원 규모의 주거, 판매, 업무, 문화, 숙박 등 복합시설이 건립될 예정이다.

블라인드 방식으로 진행된 사업계획서 평가 결과, 공모에 참여한 2개 컨소시엄 모두 600점 만점에 480점인 공모지침서 상 평가 기준 점수 이상을 받아 '적격' 자격을 획득했다. 다만 가격 및 계획분야에서 한화건설 컨소시엄이 보다 앞선 평가를 받아 우선협상자로 선정됐다.

앞으로 코레일과 한화건설 컨소시엄은 사업계획 및 인허가, 건설 및 운영관리 등 사업 추진과 관련된 사항에 대해 60일간 협상을 진행하고 대전역세권 개발 사업협약을 체결할 계획이다. 이후에는 재정비촉진계획 변경, 사업시행인가 등 관련 인허가가 진행된다.

또한 공사 착공에 지장이 없도록 대전시와 협의해 사업 부지 내 철도시설 이전을 위한 대전 통합사무소 건립과 공공주차장 확보를 위한 환승센터부지 개발 등도 함께 추진된다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr