광주경찰 ‘방역적 치안활동’ 역량 집중

유흥주점 등 고위험시설 현장점검 지자체와 연계

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주경찰이 전 역량을 방역적 치안활동으로 전환하고, 코로나19 확산방지를 위한 적극적인 경찰활동을 전개해 나간다.

광주지방경찰청은 관내 유흥주점 등 14종 고위험시설 3831개소에 대한 집한제한 조치가 잘 이행될 수 있도록 지자체와 함께 현장점검을 실시한다고 2일 밝혔다.

이와 함께 본격 시행되는 전자출입명부제가 안정적으로 정착될 수 있도록 지원할 방침이다.

또한 실내 50인, 실외 100인 이상 집합이 금지되고 전 시민에 대해 마스크 착용이 의무화된 만큼 종교시설, 예식장, 장례식장, 각종 행사장 밀집도 분산 및 마스크 착용에 대해 집중 홍보하고 현장 계도활동도 병행할 계획이다.

코로나19 지역감염 상황이 엄중한 만큼, 광주시와 협조해 역학조사 단계부터 경찰이 동참, 확진자 발생과 함께 빨리 접촉자를 파악하고 그 동선을 확인함으로써 진단검사와 자가격리가 신속하게 이뤄질 수 있도록 도울 예정이다.

아울러, 서울과 대전 지역 방문 판매업체발 대량 집단감염 사례가 있었듯이 광주지역내 무등록 다단계업체의 불법행위나 고위험 영업행위에 대해서도 첩보수집 활동과 함께 엄정하게 단속한다.

역학조사에서 허위 진술로 고발될 경우 등 코로나 관련 위법사항에 대하여는 최우선적으로 수사하고 강력하게 조치할 방침이다.

광주지방경찰청 관계자는 “본연의 치안활동과 관련해 전 기능이 강화된 사회적 거리두기 수준의 방역적 치안활동 및 내부방역조치를 취할 것”이라며 “코로나19의 확산세를 꺾고, 시민들에게 평온한 일상을 돌려드리기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자