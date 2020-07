"코로나 보복소비 겨냥"...샤넬 이어 디올도 올린다

[아시아경제 조유진 기자] 프랑스 명품 브랜드인 크리스챤 디올이 2일부터 가격을 인상한다. 인기 제품인 레이디디올백 등 주요 제품 가격은 최대 12% 인상한다.

패션업계에 따르면 디올은 9개월 만에 가방 등 주요 제품의 가격을 10~12% 올리기로 했다. 이에 따라 양가죽 레이디디올백 등 스테디셀러 제품 가격이 40만~60만원 가량 인상될 것으로 보인다.

디올은 지난해 10월 일부 제품 가격을 10% 가량 올린 바 있다. 이번 가격 인상은 프랑스 패션그룹 루이뷔통모에헤네시(LVMH) 본사 정책에 따른 것으로 일반 매장과 면세점 모두 적용된다.

앞서 지난 5월 샤넬도 주요 제품 가격을 20% 가까이 인상했고, 루이뷔통, 구찌, 프라다, 티파니앤코 등 인기 명품 브랜드가 올 상반기 줄줄이 가격을 인상했다. 지난 1일엔 3대 명품 주얼리 브랜드로 불리는 불가리가 예비 부부들에게 인기 있는 '비제로원' 라인을 포함한 제품 가격을 10% 인상했다. 불가리는 지난 4월 이미 일부 제품 가격을 올린 바 있다.

업계는 최근 디올과 불가리가 가격을 올린 것을 고려하면 LVMH그룹에 속한 다른 명품 브랜드 루이뷔통도 곧 가격 인상에 나설 가능성이 크다고 내다봤다. 에르메스도 이달 중 가격 인상에 동참할 것이라는 전망도 나온다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 경기침체에도 명품 브랜드들이 일제히 가격 인상에 나선 것은 보복 소비 심리를 겨냥한 결과다. 올 1월부터 시작돼 장기화 된 코로나19가 다소 완화되는 시점에 그동안 억눌렸던 소비 욕구가 한 번에 분출되는 것을 겨냥해 가격 인상에 나섰다는 분석이다.

업계 관계자는 "코로나19에 따른 원가 상승과 환율 변동을 가격 인상의 이유로 들지만 잦은 가격 인상은 보복 소비 심리를 노린 영향이 크다"며 "샤넬 '오픈런' 등으로 수요가 줄지 않고 오히려 느는 추세를 확인하자 다른 브랜드들도 줄줄이 가격 인상 행보에 동참하는 모습을 보이고 있다"고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr