[아시아경제 이민지 기자] 맥스로텍 맥스로텍 141070 | 코스닥 증권정보 현재가 1,135 전일대비 5 등락률 +0.44% 거래량 365,921 전일가 1,130 2020.06.30 15:30 장마감 close 은 지난 3월 18일 최초 결의한 200억원 규모의 제 4회 전환사채권 발행결정을 철회한다고 30일 공시했다.

회사 측은 “인수인의 철회 의사 통보와 이사회 결의를 통해 제4회 전환사채 발행 철회를 결정했다”고 밝혔다.

