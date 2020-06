러시아 코로나19 확진자 5일 연속 6000명대…누적 64만7800명

[아시아경제 김민영 기자] 러시아의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 신규 확진자 수가 닷새 연속 6000명대를 기록했다. 이로써 누적 확진자 수는 64만명을 넘어 여전히 세계 3위 규모다.

30일(현지시간) 러시아 코로나19 유입·확산방지 대책본부에 따르면 지난 하루 동안 수도 모스크바를 포함한 전국 84개 지역에서 6693명의 추가 확진자가 발생, 누적 확진자가 64만7849명으로 늘었다.

신규 확진자 수가 서서히 감소하는 추세다 지난 16일까지 15일 연속 8000명대 였던 하루 신규 확진자 수는 17일부터 7000명대를 유지하다가 지난 26일 6000명대로 떨어졌다.

이날 수도 모스크바에서는 745명의 신규 확진자가 나와 누적 확진자 22만1598명으로 집계됐다.

전국 코로나19 사망자는 하루 동안 154명이 추가돼 9320명으로 증가했다.

코로나19 현황 실시간 통계 사이트 월드오미터에 따르면 러시아의 누적 확진자 수는 이날 오전 현재 미국(268만1811명), 브라질(137만488명)에 이어 세 번째로 많다.

