■민주평화통일자문회의 사무처 <과장급 전보>▶기획재정담당관 이우식 ▶중앙지역과장 동승철 <과장급 인사교류>▶미디어소통과장 손송희 ▶통일부 파견 김종진

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr