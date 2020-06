홍콩보안법 만장일치 통과…7월1일 시행 유력(종합)

-중국, 홍콩 민주화 세력 압박 더 세게할 듯

-미국 등 서방국의 비난 경고에도 강행…미·중 관계 악화 불가피

[아시아경제 베이징=박선미 특파원] 홍콩 주권반환 23주년인 7월1일부터 홍콩국가보안법 적용이 기정사실화되면서 미ㆍ중 갈등 뿐 아니라 홍콩 민주화 인사들에 대한 중국 정부의 압력도 더욱 노골적으로 나타날 가능성이 커졌다.

미 상무부는 29일(현지시간) 홍콩보안법 통과 직전 홍콩에 대한 특별대우를 박탈한데 이어 추가 조치를 검토하고 있다고 밝혔다. 윌버 로스 미 상무장관은 이날 성명에서 "수출 허가 예외 등 홍콩에 특혜를 주는 미 상무부의 규정이 중단됐다"고 밝혔다. 상무부는 또 홍콩에 대한 특별대우를 없애기 위해 홍콩으로 미국의 국방물자 수출과 민ㆍ군을 동시에 겨냥한 기술의 수출 중단 같은 추가 조치도 검토되고 있다고 덧붙였다. 중국 본토의 수출품목에 적용되는 25%의 관세폭탄이 홍콩 수출에도 적용될 가능성도 있다.

미 국무부도 강력 제재를 시사했다. 마이크 폼페이오 미 국무장관은 "홍콩의 자유를 박탈하는 중국 공산당의 결정이 홍콩에 대한 정책을 재평가하게 했다"고 밝혔다. 폼페이오 장관은 지난 26일 홍콩 자치권 훼손에 책임이 있는 중국 관리들에 대해 비자를 제한한다고 경고한데 이어 이날엔 중국이 신장 위구르족 무슬림들에 대해 강제 불임, 낙태, 가족계획을 자행했다는 내용의 보고서까지 언급했다.

홍콩 내부에서도 불안이 감지되고 있다. 아직 홍콩보안법 초안 내용이 구체적으로 공개되지는 않았지만 중국 정부 직속 국가안보국이 신설되고 국가전복 등을 주도한 사람은 최고 종신형에 처해질 수 있다는 소문이 확산되고 있다. 그동안 외국 세력과 결탁 움직임을 보였던 홍콩의 대표적인 민주화 인사인 조슈아 웡과 지미 라이가 체포될 것이라는 관측도 나오고 있다.

당장 다음달 1일 예정된 홍콩시위가 시금석이 될 전망이다. 홍콩보안법 통과 후 법에 반대하는 시위에 참여했다가 '본보기용 사례'가 될 수도 있다는 우려 때문에 시위 참여가 저조할 것이라는 견해가 나온다. 홍콩 정부의 시위대 단속도 한층 더 강해질 분위기다. 홍콩 경찰은 이날 오후부터 도심 주요 지역에 4000여명의 병력을 배치해 홍콩보안법 반대 시위에 대비할 예정이다. 홍콩섬과 카오룽웨스트 지역 등에는 물대포 3대를 배치하기로 했다.

주권반환 기념식이 열리는 장소는 차량 통행을 차단하고 대형 바리케이드를 설치하는 등 원천 봉쇄에 나섰다. 중국 인민해방군 기관지인 해방군보는 최근 온라인 공식 계정에 홍콩 내 모 지역에서 홍콩 주둔 중국군 소속 저격수들이 실탄 훈련을 하는 장면을 담은 동영상을 공개하며 압박 분위기를 조성했다.

중국은 미국의 홍콩보안법 반대를 내정간섭이라고 보고 있으며 홍콩보안법이 홍콩 각계 인사의 의견을 충분히 반영했고 홍콩의 실제 상황에 부합한다는 입장이다. 중국 관영 환구시보는 이날 '홍콩보안법은 홍콩의 새로운 출발이 될 것' 제하의 사설을 통해 "홍콩보안법은 홍콩인들의 삶의 방식을 바꾸지 않고, 언론의 자유를 포함한 어떤 법적 권리도 박탈하지 않을 것"이라고 밝혔다.

다만 "중국은 홍콩보안법 통과 후 법 집행을 지원하고 국가 안보를 위태롭게 한 사람들을 처벌하며 홍콩 이슈로 중국 내정에 간섭하고 있는 미국과 싸울 준비를 해야 한다"고 언급해 강력한 시행이 필요하다고 덧붙였다.

한편 중국 정부는 관영 신화통신을 통해 이날 오후 홍콩보안법 세부내용을 모두 공개할 것으로 전해졌다.

베이징=박선미 특파원 psm82@asiae.co.kr