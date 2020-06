인콘, 신사업 마스크 필터…“코로나19 등 바이러스 차단 효과 검증”

[아시아경제 유현석 기자] 인콘은 필터용 부직포(이하 멜트 블로운)이 ‘FITI 시험연구원’으로부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 바이러스 차단이 가능할 정도의 필터 능력이 있음을 검증 받았다고 30일 밝혔다. FITI시험연구원은 섬유, 산업 자재, 환경 자원, 미생물과 관련한 시험분석, 품질 검사, 품질보증 서비스 등을 제공하는 국내 연구 기관이다.

인콘 관계자는 “인콘이 공급하는 멜트 블로운은 97%의 분진 포집 효율을 기록해 KF94 마스크 제조에 사용할 수 있을 정도로 필터의 성능이 뛰어나다”며 “KF94 정도의 필터 성능을 보유해야 코로나19 바이러스를 차단할 수 있기 때문에 인콘의 필터가 바이러스 차단 효과가 있다는 사실을 실질적으로 검증받은 셈”이라고 말했다.

국내 마스크 생산업체가 많이 증가하면서 마스크 생산을 위한 필터용 부직포 수요 또한 폭발적으로 증가하고 있다. 하지만, 마스크 성능평가를 통과한 멜트 블로운은 여전히 확보가 어려운 상황이다. 지난 3월에 산업부와 코트라가 9개국 28종 멜트 블로운 샘플을 평가한 결과 KF 마스크 성능 평가를 통과한 샘플은 3개에 불과해 결국 정부 차원에서 필터 수입을 추진할 정도로 품질기준을 충족시키는 마스크 필터는 공급처를 찾기가 어렵다.

인콘 관계자는 "인콘이 제공하는 멜트 블로운은 전문기관에서 품질을 인정받았기 때문에 7월부터 본격적으로 공급이 가능한 상황”이라며 “현재 시험성적서가 확인되지 않은 멜트 블로운을 사용한 마스크가 시장에 유통되고 있기 때문에 품질 인증을 통한 차별화된 경쟁력을 보유한 마스크를 생산할 수 있을 것”이라고 말했다.

인콘은 이번에 검증이 완료된 멜트 블로운을 포함한 마스크용 원부자재를 강진아이앤씨에 공급할 예정이다. 이는 지난 15일에 발표한 200억 규모의 마스크 원부자재 공급계약에 따른 것으로 공급 기간은 올해 6월15일부터 내년 6월14일까지 1년이다.

