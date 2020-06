'놀면뭐하니' 린다G, 한혜연 스타일링 받고 흥 폭발…"오늘 집 안 갈래"

[아시아경제 박희은 인턴기자] MBC '놀면 뭐하니?' 싹쓰리 이효리가 스타일리스트 한혜연의 스타일링을 받고 변신한다. 이에 이효리의 부캐 '린다G'는 즉석 댄스로 현장을 런웨이로 만들었다고 전해졌다.

27일 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에는 싹쓰리 유두래곤(유재석), 린다G(이효리), 비룡(비, 정지훈)가 스타일리스트 한혜연의 도움으로 프로 연예인으로 변신하는 모습이 그려진다.

싹쓰리는 데뷔 앨범 콘셉트와 스타일링 구상에 앞서 한혜연을 만난다. 멤버 개개인의 매력을 살리면서 팀 정체성을 확실하게 보여줄 수 있는 스타일을 완성하기 위해 전문가에게 조언을 듣기로 한 것이다.

싹쓰리 소속사의 부탁에 의상을 준비한 한혜연은 유두래곤, 린다G, 비룡 세 멤버의 개성을 살려줄 다양한 아이템을 준비한다.

먼저 유두래곤과 비룡은 색깔만 다른 점프슈트를 나란히 맞춰 입고 극과 극 드레스핏과 매력을 뽐낸다.

본인의 모습에 만족하던 두 사람은 이내 한혜연이 얼굴의 절반을 가려버리는 모자 아이템을 씌우자, 린다G 편애 의혹을 제기했다는 후문이다.

한편, 린다G는 무서운 의상 소화력을 자랑한다. 한혜연의 스타일링을 소화하던 린다G는 급기야 "나 오늘 집에 안 갈래" 라고 들뜬 모습을 보이고, 비룡 역시 린다G와 완벽한 호흡을 뽐내며 런웨이를 펼친다.

