보험 민원 상당수 "설명 부족"…약관 설명 의무 크다

[아시아경제 오현길 기자] 올 1분기 보험업계 민원이 지난해 같은 기간 대비 증가한 것으로 나타났다.

27일 금융감독원에 따르면 1분기 금융민원 발생 건수 총 2만2121건 가운데 생명보험 민원은 5530건이었다. 전년 동기 대비 15%(723건) 늘어난 규모다. 손해보험 민원도 7862건으로 지난해 1분기보다 12.1%(851건) 늘었다.

생명보험은 보험모집 관련 민원이 53.7%로 가장 많았으며, 이어 보험금 산정·지급(17.3%), 면·부책 결정(10.8%) 등이 뒤를 이었다.

손해보험 민원은 보험금 산정·지급(43.0%), 계약의 설립 및 해지(10.2%), 보험모집(7.7%), 면·부책 결정(6.2%) 등의 순이었다.

상당수 민원이 보험계약 모집과 지급에서 발생하고 있는 것으로, 보험을 계약하는 단계에서 설계사가 고객에게 충분하게 설명이 이뤄지지 않고 있다는 것을 반증하는 셈이다.

최근에는 보험사가 보험 약관의 중요 사항을 충분히 설명하지 않았다면 전이암의 일반암 보험금도 지급해야 한다는 결정이 나오기도 했다.

한국소비자원 소비자분쟁조정위원회는 한 손보사가 갑상선 전이암은 일반암이 아닌 소액암에 해당한다며 일반암 보험금 지급을 거절한 사건과 관련, 보험사가 약관의 중요사항인 보상범위를 정확하게 고지하지 않았다며 일반암 보험금을 지급하라고 결정했다.

60대인 A씨는 2016년 1월과 9월 통신판매를 통해 이 손보사의 상품 2건에 각각 가입했다. 2018년 5월 갑상선암과 갑상선 전이암을 진단받아 암보험금을 청구했는데, 손보사는 최초로 발생한 갑상선암이 소액암이라며 소액암 보험금만 지급하고, 갑상선 전이암에 대한 일반암 보험금 지급은 거부했다.

전이암과 같은 이차성 암은 최초로 발생한 암을 기준으로 보험금을 지급한다는 것이 보험약관에 명시됐고, 가입 당시 A씨가 이를 동의했다는 것이 손보사의 주장이었다.

갑상선 전이암은 갑상선 부위 암세포가 전이돼 림프샘 등 다른 기관으로 퍼진 것으로, 이차성 암에 해당한다. 소액암은 일반암 보험금의 20~30%가 지급되는 암으로, 대부분의 암보험은 갑상선암과 기타 피부암을 소액암으로 명시하고 있다.

하지만 분조위는 최초 발생한 암을 기준으로 보험금을 지급한다는 약관이 보험계약의 주요 내용인데도 보험사가 약관의 명시·설명 의무를 소홀히 했다고 판단, 소비자에 일반암 보험금 3740만원을 지급하라고 결정했다.

해당 약관이 별도 설명 없이도 충분히 예상할 수 있는 일반적 사항이라고 보기 어려운 점, '약관의 규제에 관한 법률'에 따라 명시·설명 의무를 위반해 계약을 체결한 경우 약관을 보험금 지급 근거로 삼을 수 없다는 점도 고려됐다.

분쟁조정위 측은 "이번 결정은 보험사가 약관의 명시·설명 의무를 소홀히 한 책임이 있는데도 부당하게 보험금 지급을 거부하고 있는 문제점을 지적했다는 점에서 의의가 있다"고 밝혔다.

