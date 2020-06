[아시아경제 금보령 기자] 서부T&D 서부T&D 006730 | 코스닥 증권정보 현재가 6,270 전일대비 290 등락률 +4.85% 거래량 228,971 전일가 5,980 2020.06.16 15:30 장마감 close 는 자회사인 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사에 3642억원 규모의 인천 연수구 소재 토지 및 건물을 양도하기로 결정했다고 16일 공시했다.

양도 목적은 '보유 부동산의 유동화를 통한 효율적이고 탄력적인 자산 운용 및 재무구조 개선'이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr