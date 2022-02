[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 씨유테크 =지난해 영업이익으로 23.63% 증가한 198억원을 기록했다고 공시. 1주당 261원의 현금배당을 결정. 배당금총액은 46억원 수준. 시가배당율은 3.54% 수준.

◆ 피씨엘 =지난해 영업손실 174억원을 기록해 적자전환. 판매가격 하락과 비용증가에 따른 영업이익이 감소했고 전환사채평가손실로 인해 손익이 감소.

◆ 오스테오닉 =지난해 영업이익으로 6억원을 기록해 전년동기대비 162% 증가했다고 공시. 매출액은 23% 성장한 155억원을 기록.

◆ 덱스터 =지난해 영업손실 1억2585억원을 기록해 적자전환. 코로나19 장기화로 제작일정이 연기됐고 버추얼 스튜디오 구축에 따른 비용이 증가. 매출액은 63.9% 증가한 431억원 기록.

◆ 티움바이오 =지난해 영업손실 327억원 기록. 매출액은 94% 줄어든 5679만원 기록.

◆ 서부T&D =지난해 영업손실 74억원기록. 당기순이익은 흑자전환한 432억원 기록.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr