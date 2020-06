하이투자증권, 코로나19 극복 기원 사회공헌활동 진행

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 윤리경영 실천과 사회공헌 활동의 일환으로 서울 마포구 공덕동에 위치한 '서울특별시사회복지협의회'에서 농산물 기부 활동을 진행했다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 극복을 기원하며 마련됐다. DGB금융그룹 연고 지역인 대구·경북의 침체된 농촌 경제 활성화를 위해 지역 농산물을 구입해 하이투자증권 본사가 위치한 서울 영등포 지역 내 복지시설에 후원했다.

하이투자증권은 DGB사회공헌재단을 통해 준비한 후원금 300만원으로 경북 문경 영농조합에서 생산한 건강식재료인 표고버섯 분말 300개를 구매해 서울특별시사회복지협의회에 전달했다.

서울특별시사회복지협의회에서는 영등포 내 후원이 필요한 기관 및 단체를 파악해 하이투자증권이 기부한 품목 전량을 배부할 예정이다.

김경규 하이투자증권 사장은 "코로나19로 어려움을 겪고 계실 대구·경북 지역 농가와 영등포 지역 내 손길이 필요한 분들께 작게나마 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 사회적 책임을 다하며 고객의 신뢰와 사랑에 보답하기 위해 노력하는 하이투자증권이 될 것"이라고 말했다.

