[클릭 e종목]“제이앤티씨, 매력적인 3D글라스의 확장성”

중장기 성장 잠재력도 높다는 평가다. 올해 컨센서스 기준 예상 실적은 매출액 5200억원, 영업이익 1150억원 수준이다. 김 연구원은 “올해 예상 주가수익비율(PER)은 약 7.4배 수준으로, 높은 단일 고객 매출 비중 및 매크로 불안 요소로 휴대폰 부품 업종 평균 PER 11.7배 대비 약 37% 할인 거래되고 있다”면서도 “향후 3D 커버 글라스는 폴더블폰, 차량용 등 다양한 어플리케이션으로의 확장성을 보여줄 수 있어 중장기 성장 잠재력은 높다”고 분석했다.

