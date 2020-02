[기로의 상장사]새주인 맞은 액션스퀘어, 남은 것은 실적 개선 뿐

액션스퀘어는 2012년 설립된 모바일 게임 개발사다. 언리얼3 엔진을 사용해 2014년 모바일 액션 역할수행게임(RPG) '블레이드 for Kakao'를 출시했다. 블레이드는 출시 후 세계 구글 플레이스토어 매출 4위, 단일게임 누적 매출 1300억원 돌파, 전 마켓 1위 연속 70일 이상 기록하는 등 선풍적인 인기를 끌었다. 대한민국 게임대상 대통령상을 받기도 했다.

