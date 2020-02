[충무로 북카페] 4050 女心 사로잡은 '양준일 신드롬'

'양준일 MAYBE: 너와 나의 암호말'의 출판사 모디딕북스는 에세이에 특정 단어를 주제로 삼은 90여 개의 짧은 토막글이 실릴 것이라고 밝혔다. 내용은 거듭된 좌절과 실패를 겪으면서 얻은 깨달음, 양준일 개인사와 가족의 이야기, 그가 쓴 노래말의 의미 등이라고 덧붙였다.

'양준일 MAYBE: 너와 나의 암호말'은 오는 14일 출간될 예정이다. 현재 예약 판매만으로 베스트셀러 1위를 차지했다. 지난 3일 오전 10시부터 주요 온·오프라인 서점에서 예약 판매 접수를 받기 시작했는데 반응이 폭발적이었다.

[아시아경제 박병희 기자] 양준일 신드롬이 서점가도 강타했다. 양준일의 에세이 '양준일 MAYBE: 너와 나의 암호말'이 예스24·인터파크·교보문고 베스트셀러 집계에서 모두 1위에 올랐다. 교보문고의 경우 예약 판매를 베스트셀러 판매량에 집계하지 않는다. 따라서 '흔한남매 3'이 여전히 1위를 유지했다. 하지만 예약 판매를 반영한 온라인 베스트셀러 순위에서는 양준일의 에세이가 1위에 올랐다.