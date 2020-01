[양낙규의 Defence Club]이란 공습 3가지 의문… 미 왜 요격 못했나

이란 파르스 통신은 "이란 혁명수비대가 미군 기지 2곳을 향해 발사한 미사일로 최소한 80명의 미국인이 모습을 숨졌다"며 이같이 보도했다. 반면, CNN은 소식통을 인용해 "지금까지 사상자는 없는 것처럼 보인다"면서 미사일이 공격하기 전에 군대가 대피소 벙커에 도달할 수 있을 만큼 충분한 경보를 전달받았다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 자신의 트위터에서 '괜찮다(All is well)'고 언급하며 사상자 피해가 없다고 표현했다.

