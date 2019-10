액상형 전자담배 유해성 논란 가열…필립모리스 "아이코스 안전" 재차 강조

필립모리스인터내셔널은 2017년 5월 US FDA에 담배 제품 시판 신청서(PMTA) 제출해 지난 5월 1일 미국 내 시판 인가를 획득했다. 2016년 12월에는 위험도 감소 담배 제품(MRTPA) 인가를 FDA에 신청해 심의 중에 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.