구글·페북 빠진 세계인터넷대회…중국, 디지털 패권 야심

신문은 "중국은 독자적인 사이버 공간을 120개국 이상이 참여하는 일대일로로 확대해 디지털 실크로드 구축을 추진하고 있다"며 "중국 인터넷, IT 대기업들이 이를 주도한다"고 표현했다. 그러면서 "일대일로 참여국 중에서는 중국식 여론통제를 도입해 통지의 안정을 도모하고 싶은 나라도 있는데다 중국 인터넷, IT 대기업들의 가격 경쟁력으로 인해 인프라 비용부담이 낮아진다는 것을 장점으로 생각하는 나라들도 있다"고 설명했다.

