¼¼°è ÇØ¾ç¹ý¡¤¿µÅä Àü¹®°¡ ÇÑÀÚ¸®¿¡¡¦'ÇØ¾çÇù·Â ÁõÁø' ³íÀÇ ÄÁÆÛ·±½º

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±èº¸°æ ±âÀÚ] ÇØ¾ç¼ö»êºÎ´Â 17ÀÏºÎÅÍ 18ÀÏ±îÁö ÀÌÆ²°£ Á¦ÁÖ ÇÏ¾æÆ® ¸®Á¨½Ã È£ÅÚ¿¡¼ ±¹³»¿Ü ÇØ¾ç¹ý¡¤ÇØ¾ç¿µÅä Àü¹®°¡µéÀ» ÃÊÃ»ÇØ '±Û·Î¹ú ¿À¼Ç ·¹Áü ÄÁÆÛ·±½º(global ocean regime conference)'¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù.
2013³âºÎÅÍ °³ÃÖµÇ¾î ¿Â ÀÌ ÄÜÆÛ·±½º´Â °¢±¹ÀÇ ÇØ¾ç Àü¹®°¡µéÀÌ ¸ð¿© ÇØ¾ç¿¡¼ÀÇ ±âÈÄº¯È, ÇØ¾çÈ¯°æº¸È£, ÇØÀú ÀÚ¿ø°³¹ß µî ÇØ¾ç¿µÅä¸¦ µÑ·¯½Ñ ÁÖ¿ä ÀÌ½´¿¡ ´ëÇØ »óÈ£Çù·Â ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇÏ´Â ³íÀÇÀÇ ÀåÀ¸·Î ¹ßÀüÇØ¿Ô´Ù.
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