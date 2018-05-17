¼¼°è ÇØ¾ç¹ý¡¤¿µÅä Àü¹®°¡ ÇÑÀÚ¸®¿¡¡¦'ÇØ¾çÇù·Â ÁõÁø' ³íÀÇ ÄÁÆÛ·±½º

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.05.17 06:00 ±â»çÀÔ·Â 2018.05.17 06:00

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2013³âºÎÅÍ °³ÃÖµÇ¾î ¿Â ÀÌ ÄÜÆÛ·±½º´Â °¢±¹ÀÇ ÇØ¾ç Àü¹®°¡µéÀÌ ¸ð¿© ÇØ¾ç¿¡¼­ÀÇ ±âÈÄº¯È­, ÇØ¾çÈ¯°æº¸È£, ÇØÀú ÀÚ¿ø°³¹ß µî ÇØ¾ç¿µÅä¸¦ µÑ·¯½Ñ ÁÖ¿ä ÀÌ½´¿¡ ´ëÇØ »óÈ£Çù·Â ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇÏ´Â ³íÀÇÀÇ ÀåÀ¸·Î ¹ßÀüÇØ¿Ô´Ù.

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ÀÌ ¿Ü¿¡ ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼­´Â ±è¼ºÁø Àü ÇØ¼öºÎ Àå°ü, °íÃæ¼® ÀÌ¾îµµ¿¬±¸È¸ È¸Àå, ±èµÎ¿µ ºÎ°æ´ë ±³¼ö, ±èºÎÂù ±¹Á¦ÇØ¾ç¹ýÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀå µî°ú ÇÑ±¹ÇØ¾ç¼ö»ê°³¹ß¿ø ¿¬±¸¿øµéµµ Âü¼®ÇÑ´Ù.
Âü°¡ÀÚµéÀº ÄÜÆÛ·±½º ±â°£ µ¿¾È ÁßÃ¸¼ö¿ª¿¡¼­ÀÇ ÇØ¾çÈ¯°æº¸È£, ÇØ¾ç¹ý °ü·Ã Çù·Â, ÇØ¾ç¹ý¿¡ ±Ù°ÅÇÑ ±¹Á¦±â±¸ÀÇ È°µ¿ µî °¢ ÀÌ½´¿¡ ´ëÇÑ ¹ßÇ¥¿Í ¿­¶í Åä·ÐÀ» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÇØ¼öºÎ °ü°èÀÚ´Â "ÇØ¾ç¹ý ¹× ÇØ¾çÁ¤Ã¥ Àü¹®°¡µéÀÌ ¸ðÀÎ ÀÌ¹ø Çà»ç¸¦ ÅëÇØ ÇØ¾ç¿¡¼­ÀÇ »óÈ£°øÁ¸°ú ¹ø¿µ¿¡ ´ëÇÑ È°¹ßÇÑ ³íÀÇ°¡ ÀÌ·ç¾îÁö±æ ±â´ëÇÑ´Ù"¸ç "¼¼°è °¢±¹ÀÇ ¼®ÇÐµé°ú ½ÅÁø ÇÐÀÚ µîÀÌ ÇÔ²² ¸ð¿© ÇØ¾ç¹ý¡¤ÇØ¾ç¿µÅä¿¡ °üÇÑ ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ±¸ÃàÇÏ´Â ¼ÒÁßÇÑ ±âÈ¸·Î »ï°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

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