소설가 한강, 2114년에 공개될 소설 노르웨이 '미래도서관'에 전달

[아시아경제 박병희 기자] 소설가 한강이 26일(한국시간) 노르웨이 공공예술단체 '미래도서관(Future Library)'에 2114년에 공개될 소설 '사랑하는 아들에게(Dear Son, My Beloved)'를 전달했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.