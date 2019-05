"기운 더 뿜어내고파" 노지훈, 트로트 가수 전향

한편 노지훈은 2012년 미니 앨범 'The Next Big Thing(더 넥스트 빅 씽)'으로 데뷔했다. 이후 그는 '안해도 돼', '너를 노래해' 등 여러 곡을 발표하며 대중에 이름을 알렸다.

