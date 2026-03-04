韓대기업 중동에 법인 140곳 운영…삼성 28곳 '최다'

아랍에미리트(56곳)·사우디(38곳) 집중

"정세 불안 장기화 시 재무 리스크 우려"

미국과 이란 간 무력 충돌 등으로 중동 정세가 급변하는 가운데, 국내 대기업이 중동 국가에 세운 해외법인은 총 140곳에 달하는 것으로 조사됐다. 특히 삼성그룹은 중동 전역에 28곳의 해외법인을 설립해 국내 그룹 중 가장 많은 거점을 확보하고 있는 것으로 파악됐다.

미국과 이스라엘의 공격으로 중동 지역 긴장이 급격히 고조되며 두바이행 노선 등이 결항한 가운데 지난 1일 인천공항에서 외국인들이 관련 뉴스를 바라보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국CXO연구소는 4일 이 같은 내용을 담은 '92개 국내 대기업 집단의 중동 국가 해외법인 현황' 분석 결과를 발표했다. 조사 결과에 따르면, 국내 92개 그룹이 중동 10개국에 총 140개의 해외법인을 운영 중인 것으로 집계됐다. 이는 지난해 92개 그룹 전체 해외법인(6362곳)의 2.2% 수준이지만, 에너지 의존도가 높은 국내 경제 구조상 현지 정세 변화에 따른 영향력은 매우 큰 것으로 분석된다.

국가별로는 아랍에미리트에 가장 많은 56곳의 법인이 집중됐다. 이어 사우디아라비아(38곳), 오만(12곳), 이집트(11곳) 순으로 나타났다. 이스라엘에는 8곳, 미국의 공격을 받은 이란과 오만에 각 4곳, 키프로스 3곳, 바레인·쿠웨이트 각 2곳 등으로 확인됐다.

그룹별로는 삼성이 총 28개의 법인을 설립해 중동 진출에 가장 적극적인 행보를 보였다. 삼성은 아랍에미리트에 10곳, 사우디아라비아에 6곳, 이스라엘에 5곳 등을 두고 있으며 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 194,700 전일대비 400 등락률 -0.21% 거래량 16,461,358 전일가 195,100 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 키움증권, 신규고객 10% 확률 '삼성전자 1주' 준다‘파죽지세’ 코스피...단기 조정 나와도 안심?KB운용 'RISE 코리아전략산업액티브 ETF, 순자산 1000억 돌파 전 종목 시세 보기 close , 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 15,000 등락률 -4.73% 거래량 94,135 전일가 317,000 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 [특징주]이란 사태 격화…건설株 동반 약세에버랜드, 정기권 혜택 강화한 '팀 에버랜드' 멤버십 출시…사파리 우선 이용 등삼성물산 패션, 산드로·마쥬·끌로디·휘삭 국내 사업 전개 전 종목 시세 보기 close , 삼성바이오에피스 등 주요 계열사가 현지에 진출해 있다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 591,000 전일대비 4,000 등락률 -0.67% 거래량 823,226 전일가 595,000 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 현대차·기아, 2월 美 판매 최고 기록…설 연휴로 국내 판매 주춤완성차 5개사, 설 연휴에 2월 내수 급감…수출 선방(종합)막힌 '하늘길·바닷길'…호르무즈 봉쇄 공포에 수출 한국 '물류 비상'[미국-이란 전쟁] 전 종목 시세 보기 close 와 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 97,800 전일대비 4,700 등락률 -4.59% 거래량 99,415 전일가 102,500 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 [단독 인터뷰] 아미디 플러그앤플레이 회장 "독자 AI 파운데이션, 글로벌 인프라와 연결해야"…그록 투자 이야기 첫 공개[주末머니]봄바람 불어올 때 주목할 주식은 [클릭 e종목]"LG 목표주가 10.8만원으로 상향...ROE 개선 전망" 전 종목 시세 보기 close , GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 67,700 전일대비 2,800 등락률 -3.97% 거래량 361,607 전일가 70,500 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 신한운용 SOL 배당성향탑픽액티브, 첫 월배당 지급GS샵, 고급 소재 앞세운 '쏘내추럴' 론칭…"프리미엄 기준 높인다"GS, 보통주 3000원·우선주 3050원 현금 배당 전 종목 시세 보기 close 그룹은 각각 14개의 법인을 운영 중이다. 특히 현대차는 2023년 대비 중동 법인 수를 6곳 늘리며 이 지역에 대한 관심을 드러냈다. LG는 아랍에미리트(7곳)와 사우디(3곳)를 중심으로 가전 생산 및 판매 거점을 확보하고 있으며, GS는 오만(8곳)과 아랍에미리트(4곳), 사우디(2곳) 등에서 건설 관련 법인을 집중적으로 운영하고 있다.

이외에도 ▲ CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 194,400 전일대비 12,600 등락률 -6.09% 거래량 12,071 전일가 207,000 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 CJ온스타일, 110억 베팅…K-브랜드, 글로벌로 키운다뷰티 매장 여는 무신사, 올리브영에 '도전장'…막 오른 '화장품PB 전쟁'CJ올리브영, 3월 '올영세일' 연다…뷰티·웰니스 3만 종 할인 전 종목 시세 보기 close 그룹(8곳) ▲ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 126,900 전일대비 11,600 등락률 -8.38% 거래량 134,754 전일가 138,500 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 한화, 지난해 매출 74조… 영업이익 72% 증가한화푸드테크 400억 수혈…'홀로 서기' 김동선, 신사업 드라이브 "청약통장, 이번 달엔 날리지 말자"…2월 분양 1만가구 '골라 넣는 법'[실전재테크] 전 종목 시세 보기 close 그룹(7곳) ▲ SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 371,500 전일대비 8,000 등락률 -2.11% 거래량 67,449 전일가 379,500 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 [클릭 e종목]"SK, 기업가치제고 계획 이행 중…목표가 상향"[특징주]SK이터닉스, KKR 인수 소식에 23%↑SK㈜, 작년 배당금 8000원…분리과세 적용 '고배당기업' 분류 가능성 전 종목 시세 보기 close · KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 554,000 전일대비 29,000 등락률 -4.97% 거래량 6,866 전일가 583,000 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 [특징주]공개서한 한통에…KCC 주가 7% ↑트러스톤, KCC에 공개 주주서한…삼성물산 지분 유동화 등 요구챗봇으로 배당금·실적 정보 전달…KCC, IR 챗봇 도입 전 종목 시세 보기 close 그룹(각 5곳) ▲중흥건설그룹(4곳) ▲ DL DL 000210 | 코스피 증권정보 현재가 45,800 전일대비 2,500 등락률 -5.18% 거래량 19,176 전일가 48,300 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 "턱없이 부족하다" K열풍에 외국인 몰려오는데 서울 호텔 2029년까지 부족[주末머니]한화-DL, 원료공급가 인상 수용 가닥…여천NCC 3공장 사실상 폐쇄김이배·송치영 등 대기업 CEO 줄소환…국감서 안전 책임 묻는다 전 종목 시세 보기 close · HD현대 HD현대 267250 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 14,500 등락률 -4.98% 거래량 51,211 전일가 291,000 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 정기선 HD현대 회장, 다보스서 빌게이츠 재회…SMR 협력 '가속'HD한국조선해양, 아비바 설계 SW 계약…조선 3사 시스템 묶는다정기선 HD현대 회장, 다보스서 AI 논의…팔란티어와 협력 확대 전 종목 시세 보기 close · OCI OCI 456040 | 코스피 증권정보 현재가 78,400 전일대비 4,000 등락률 -4.85% 거래량 19,980 전일가 82,400 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 [클릭 e종목]"OCI, 4분기 흑자전환…올해 큰 폭 성장 가능"석유화학업계 한자리에…신학철 "제구포신으로 체질 전환"공정위 새 사무처장에 신동열…조사관리관에 유성욱 전 종목 시세 보기 close ·고려에이치·엘엑스·오케이금융· 한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 26,750 전일대비 1,950 등락률 -6.79% 거래량 30,349 전일가 28,700 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 한국앤컴퍼니, 'AI를 일 잘하는 동료로' 지식나눔회 개최조현범, 한국앤컴퍼니 등기이사 사임…박종호 단독대표 체제로 전환(종합)[속보]조현범 한국앤컴퍼니 회장, 대표이사직 사임 전 종목 시세 보기 close ·호반건설그룹(각 3곳) ▲ 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 1,112,000 전일대비 40,000 등락률 -3.47% 거래량 16,954 전일가 1,152,000 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 KB국민카드, 두산베어스 KB카드 출시 박정원 두산 회장 “맞춤형 에너지 솔루션으로 AI시대 에너지 시장 선도”[CES 2026]현장 찾은 CEO들…박지원·이석희·이선호 어디어디 봤나 전 종목 시세 보기 close · LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 257,000 전일대비 8,500 등락률 -3.20% 거래량 26,698 전일가 265,500 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LS, 올해 실적개선 유효…금속값 상승·고부가제품 확대"LS, 보통주 1주당 2500원 결산배당…총 683억원 규모LS전선, 美 7000억 규모 초고압 케이블 수주 전 종목 시세 보기 close ·세아·넥슨그룹(각 2곳) ▲ HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 21,300 전일대비 3,200 등락률 -13.06% 거래량 2,006,889 전일가 24,500 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 [특징주] 美·이란 전쟁에 해운주 강세인데…현대글로비스만 급락같은 종목 샀는데 현저히 다른 수익? 4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로HMM, 화주용 생성형 AI 챗봇 도입… 디지털 전환 가속 전 종목 시세 보기 close ·KT&G·글로벌세아·네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 6,500 등락률 -2.75% 거래량 340,096 전일가 236,000 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 "우리집 가습기 뭐 살까?"…네이버 AI 쇼핑 비서 추천 척척금융위 길 터주자…핀테크, 너도나도 "AI 금리인하서비스 출시"네이버, 개인 맞춤형 쇼핑 도와주는 'AI 에이전트' 출시 전 종목 시세 보기 close )· 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 49,050 전일대비 2,350 등락률 -4.57% 거래량 47,704 전일가 51,400 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 넷마블, 모바일 방치형 RPG '스톤에이지 키우기' 글로벌 출시마비노기·아이온2 새 던전 누빈다…설 맞이 대규모 게임 업데이트얼라인, 코웨이에 세 번째 공개주주서한…감사위원 선임 제안도 전 종목 시세 보기 close ·롯데· 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 132,700 전일대비 5,900 등락률 -4.26% 거래량 39,593 전일가 138,600 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 아이오페, 세포라 입점…북미 시장 공식 진출설화수 '진설', 호텔에서 만나다…포시즌스 서울과 웰니스 협업[오늘의신상]붓기개선·수분공급 '원샷'…프리메라 '워터리 겔 마스크' 전 종목 시세 보기 close · 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 53,700 전일대비 2,500 등락률 -4.45% 거래량 687,673 전일가 56,200 2026.03.04 09:01 기준 관련기사 기회를 제대로 살리려면? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로카카오톡으로 롯데마트 신선식품·생활용품 온라인 쇼핑한다카카오 AI 조직 일원화…정신아 대표가 직접 챙긴다 전 종목 시세 보기 close ·포스코(각 1곳) 등이 중동 국가에 해외 계열사를 둔 것으로 나타났다.

오일선 한국CXO연구소 소장은 "중동 사태가 장기화될 경우 원유 수급 차질이 현실화되면서 에너지 가격 상승과 물류비 부담 확대가 불가피해지고, 이는 수출입 기업 전반의 수익성 저하로 이어져 기업의 자금 유동성 경색 등 연쇄적 재무 리스크를 촉발할 우려가 있다"며 "시장 불확실성 확대에 대비한 선제적 유동성 관리와 상황에 맞는 리스크 대응 체계가 필요하다"고 분석했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>