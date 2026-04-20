한·인도 정상회담 뒤 공동언론발표

韓-인도, 첫 장관급 '산업협력위' 신설…중동 정세 의견 교환

2030년까지 교역 규모 500억 달러로

핵심광물·원전·에너지·AI·조선·금융 협력 폭 확대

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 20일(현지시간) 나렌드라 모디 인도 총리와의 정상회담을 계기로 양국 첫 장관급 경제협력 플랫폼인 '산업협력위원회'를 신설하고, 2030년까지 교역 규모를 현재 연간 250억달러 수준에서 500억달러로 확대하기로 했다고 밝혔다. 기존 경제협력을 넘어 핵심 광물·원전·청정에너지·인공지능(AI)·조선·금융 등 전략산업 전반으로 협력의 폭을 넓히겠다는 구상도 내놨다.

이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 열린 공동언론발표에서 나렌드라 모디 총리 발언 후 박수를 보내고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 대통령은 이날 인도 정부 영빈관인 '하이데라바드 하우스'에서 진행된 한-인도 공동 언론발표에서 "우리는 양국 간 경제협력의 틀을 고도화해 동반성장의 새로운 동력을 창출하기로 했다"며 "양국 간 첫 번째 장관급 경제협력 플랫폼인 산업협력위원회를 신설해 무역과 투자뿐 아니라 핵심 광물, 원전, 청정에너지 등 전략 분야 협력을 강화하기로 했다"고 말했다.

이 대통령은 "불확실성의 시대 속에서 대한민국과 인도가 상호 성장과 혁신을 촉진하는 최적의 전방위적 협력 파트너가 될 수 있다는 데 공감했다"며 "기존 경제협력을 더욱 고도화하는 한편 조선, 금융, AI, 국방·방산을 비롯한 전략산업 분야에서의 협력을 확대하고 문화와 인적교류도 한층 강화해 나가기로 했다"고 했다.

특히 한-인도 포괄적경제동반자협정(CEPA) 개선 협상도 속도를 내기로 했다. 이 대통령은 "우리 기업에 보다 우호적인 무역·투자 환경을 조성하고 공급망과 녹색경제 등 변화된 통상환경에 적시 대응할 수 있도록 신통상 규범을 충분히 반영한 방향으로 협정을 개선하기로 했다"고 설명했다.

최근 중동 정세와 관련한 공급망 불안 대응도 협력 의제로 올랐다. 이 대통령은 "에너지 자원과 나프타 등 핵심 원자재의 안정적 수급을 위한 협력도 지속해 나갈 것"이라며 에너지 안보 차원의 공조 필요성을 강조했다.

조선 분야에서는 한국 기업의 기술력과 인도 정부의 정책 지원을 결합해 인도 조선 시장 진출 기회를 넓히기로 했다. 이 대통령은 인도 중앙·지방정부의 조선 시설 건설 지원, 선박 발주 수요 보장, 생산 보조금 지급 등을 거론하며 "우리 기업이 인도 조선 시장에서 새로운 기회를 모색할 수 있도록 협력해 나갈 것"이라고 말했다.

나렌드라 모디 인도 총리가 20일(현지시간) 뉴델리 영빈관에서 열린 이재명 대통령과의 확대정상회담에서 자리를 권하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

금융 협력도 본격화한다. 양국은 금융당국 간 협력 양해각서(MOU)를 통해 세계 3위 규모로 성장한 인도 금융시장에 한국 금융기업의 진출 기반을 마련하고, 적격성 심사 정보 공유와 핀테크 협력을 강화하기로 했다. AI·디지털 분야에서는 '디지털 브릿지 프레임워크'를 통해 협력 기반을 구축하기로 했다. 이 대통령은 "AI 인재 강국인 인도와 세계적 수준의 AI 인프라를 갖춘 대한민국 간 AI, 디지털 협력 기반을 구축해 나갈 예정"이라고 말했다.

문화·인적교류 확대 방안도 발표했다. 양국은 문화창조산업 MOU를 토대로 인도 뭄바이에 코리아센터를 조성하고, 한국어·한국학 프로그램도 확대하기로 했다. 또 전자결제시스템 연계 MOU를 통해 상대국 방문 시 자국의 QR 결제 시스템을 그대로 사용할 수 있도록 해 국민들의 상호 방문 편의를 높이기로 했다.

이 대통령은 지역 및 국제 정세와 관련해서도 모디 총리와 의견을 교환했다고 밝혔다. 그는 "최근 중동 정세에 대한 의견을 교환하며 중동 지역의 안정과 평화 회복이 세계 안보와 경제에 매우 중요하다는 데 공감했다"며 한반도 평화 구축을 위한 한국 정부의 노력도 설명했다고 전했다.

이 대통령은 "오늘 정상회담의 성과를 바탕으로 한-인도 정상 공동성명을 채택했다"며 "후속 조치가 신속히 이행돼 양국 국민 모두에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있길 바란다"고 말했다. 이어 "이번 국빈 방문이 양국 간 신뢰와 우호를 한층 강화하고 전방위적 협력의 새로운 도약을 이끄는 계기가 될 것"이라고 했다.

앞서 모디 총리는 한국과 핵심기술과 공급망 협력을 물론 양국 간 경제안보 대화를 시작한다고 밝혔다. 그는 "양국은 인도·태평양 지역에 대한 공동의 비전을 가지고 있다"면서 "함께 손을 맞잡고 공동 번영을 이룰 수있다"고 말했다. 특히 모디 총리는 양국의 CEPA 개선 협상 재개와 관련해 "연내 협상을 재개하고 (신속하게) 마무리하기 위해 최선을 다하기로 했다"고 전했다.

문화 분야 협력과 관련해 모디 총리는 '허왕후와 김수로 왕의 사랑 이야기'를 언급하며 "2000년 전으로 거슬러 올라가는 공통된 유산이다. 오늘날에는 K팝이 인도에서 많은 인기를 끌고 있다"고 말했다. 그러면서 "한국에서도 인도의 영화와 문화에 관심이 커지고 있다고 들었다"며 "이 대통령도 인도 영화를 좋아하신다는 이야기를 듣고 정말 기뻤다"고 부연했다.

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또 모디 총리는 "100여년 전 타고르라는 인도 시인이 대한민국을 향해 '동방의 등불'이라고 이야기했다"며 "더 나은 미래를 만드는 데 있어 한국은 정말 중요한 역할을 할 것"이라고 덧붙였다.

뉴델리(인도)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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