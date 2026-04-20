[오늘의신상]"지친 피부에 즉각 생기"…설화수 '윤조에센스' 담은 미스트

인삼 성분으로 수분·진정 케어

메이크업 전후 모두 쓰는 데일리 미스트

아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 close 증권정보 090430 KOSPI 현재가 132,300 전일대비 300 등락률 -0.23% 거래량 45,368 전일가 132,600 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 아모레퍼시픽, 전사 에너지 절감 강화…차량 5부제·출장 축소 시행 북미 사로잡은 아모레퍼시픽…아마존 세일서 200% 성장 [오늘의신상]톤업·항산화·자외선 차단 한 번에…에이피 뷰티 신제품 선 세럼 출시 전 종목 시세 보기 의 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수가 지친 피부에 즉각적인 생기와 윤기를 선사하는 신제품 '윤조에센스미스트'를 출시한다고 20일 밝혔다.

설화수 윤조에센스미스트는 외부 환경의 반복되는 자극으로 흐트러진 피부 컨디션을 빠르게 회복시키는 것이 특징이다. 설화수의 대표 제품인 '윤조에센스'의 핵심 성분과 콘셉트를 반영한 미스트로, 분사 시 피부 컨디션을 정돈하고 생기를 더하는 데 도움을 준다.

이번 제품에는 약 500시간 숙성한 인삼 유래 성분을 기반으로 한 설화수의 독자 원료 '림파낙스™'가 적용됐다. 해당 성분은 피부 관련 인자(EGR3)에 작용해 피부 균형 유지와 컨디션 개선을 돕는 것이 특징이다. 사용 직후에는 수분 공급과 피부 온도 완화에 도움을 주며, 외부 자극으로 민감해진 피부를 진정시키는 데에도 초점을 맞췄다. 또한 피부 장벽 관리와 유수분 밸런스 유지에도 도움을 줄 수 있도록 설계됐다.

미세 분사 방식을 적용해 입자가 고르게 퍼지며 가볍게 흡수되는 사용감을 제공한다. 메이크업 전에는 피부 결 정돈용으로, 메이크업 후에는 건조함을 완화하고 밀착감을 높이는 용도로 활용할 수 있다. 설화수 관계자는 "윤조에센스미스트는 일상 속에서 간편하게 사용할 수 있는 스킨케어 아이템으로 기획됐다"며 "언제 어디서나 간편하게 설화수만의 독보적인 스킨케어 효과를 경험해 보길 바란다"고 말했다.

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설화수 윤조에센스미스트는 4월 20일 카카오 채널을 통해 먼저 공개되며, 이후 오프라인 매장과 공식 온라인 채널 등에서 순차적으로 판매될 예정이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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