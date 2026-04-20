이란 "2차 종전 협상 계획 아직…미국 신뢰 못해"

휴전 위반·요구 번복 비판

"우라늄 제한 요구도 비현실적"

이란 정부가 미국의 휴전 위반 등을 문제 삼으며 2차 종전 협상에 당장 응할 계획이 없다고 밝혔다.

20일(현지시간) 이란 현지 언론에 따르면 에스마일 바가이 외무부 대변인은 정례 브리핑에서 "현재까지 차기 협상에 대한 어떠한 계획이나 결정도 내려지지 않았다"고 말했다.

바가이 대변인은 미국을 향해 "외교와 협상 의지를 강조하면서도 실제로는 외교적 프로세스를 진정성 있게 추진하려는 모습이 보이지 않는다"고 비판했다. 휴전 시한 연장 여부에 대해서도 "이란은 국익 수호에 있어 시한이나 최후통첩을 받아들이지 않는다"고 선을 그었다.

그는 특히 미국이 군사행동과 함께 휴전 합의를 위반했다고 주장하며, 이런 상황에서는 추가 협상이 의미가 없다고 강조했다.

협상 경과도 일부 공개됐다. 미국이 15개 항목의 종전안을 제시하자 이란은 핵심 요구를 담은 10개 항목의 수정안을 제출했으며, 양측 안건은 이슬라마바드에서 진행된 실무 협상을 거쳐 하나의 '패키지'로 정리됐다. 해당 안건은 15일 아심 무니르 파키스탄 육군참모총장의 테헤란 방문 당시에도 집중 논의된 것으로 전해졌다.

다만 바가이 대변인은 "미국이 요구 사항을 수시로 변경하고 입장을 번복하고 있다"며 "언론을 통한 모순된 발언 역시 협상에 도움이 되지 않는다"고 지적했다. 이어 "이란의 입장은 일관되며 수용 불가능한 사안에 대해서는 어떠한 압박에도 흔들리지 않을 것"이라고 덧붙였다.

핵심 쟁점인 우라늄 농축 제한 요구에 대해서도 "미국은 과거 실패에서 교훈을 얻지 못하고 비현실적 입장을 반복하고 있다"고 비판했다.

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한편, 휴전 기간 중 호르무즈 해협과 페르시아만 일대에서 발생한 인도 상선 피격 사건과 관련해 그는 "이란군의 개입 여부를 현재 조사 중"이라며 즉답을 피했다. 다만 "해당 지역에서 발생하는 긴장의 근본 원인은 미국과 이스라엘의 군사적 행동"이라고 주장했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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