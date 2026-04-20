호르무즈 봉쇄 계속되면 앞으로 '이것' 못 먹는다고?

중동발 전쟁 여파가 예상치 못한 방식으로 일본 경제를 뒤흔들고 있다. 원유 수급 불안이 단순한 에너지 가격 상승을 넘어 식품 유통 구조 전반에 영향을 미치면서 대표적 저가 과일인 바나나 공급에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 나왔다. 특히 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 경우 일상 소비재 수급 전반에 부담으로 작용할 가능성이 커지고 있다.

19일 일본 산케이신문은 "불안정한 원유 공급 상황이 의외의 분야로 파급되고 있다"며 "바나나가 대표적 사례의 하나"라고 전했다. 일본은 바나나를 대부분 수입에 의존하며 검역 규정에 따라 덜 익은 상태로 들여와서 국내에서 후숙 과정을 거친다.

문제는 이 후숙 과정의 핵심인 에틸렌 가스가 나프타를 원료로 생산된다는 점이다. 원유에서 추출되는 나프타 공급에 차질이 생기면 후숙 공정이 지연되고, 이는 곧 유통 차질로 이어질 수 있다. 업계에서도 나프타 확보가 어려워질 경우 출하 자체가 늦어질 수 있다는 우려가 나온다.

나프타 대란에 바나나 후숙 공정 타격

과일·가공식품 등 식품 전반 영향 우려 아이스크림·초콜릿까지…연쇄 영향

비축 여력에도 '패닉 수요' 변수 서울 한 대형마트에 진열된 바나나. 연합뉴스

더욱이 이러한 영향은 바나나에 그치지 않는다. 키위와 아보카도 등 후숙이 필요한 수입 과일 전반이 동일한 영향을 받을 수 있어, 과일 시장 전체로 수급 불안이 확산할 가능성이 제기된다.

여파는 가공식품으로도 이어질 전망이다. 아이스크림과 초콜릿 등에 사용되는 바닐라 향을 내는 재료 바닐린 역시 나프타 기반 화학 공정을 통해 생산되는 물질이다.

특히 합성 바닐린은 천연 향료보다 가격 경쟁력이 높아 저가 제품군에 널리 활용되는데, 원료 공급이 흔들릴 경우 관련 제품 생산에도 차질이 불가피하다는 관측이 나온다. 이는 결과적으로 소비자 체감 물가를 끌어올리는 요인으로 작용할 수 있다.

산케이신문은 "(벤젠 고리를 활용하는 인공) 바닐린 제품이 천연 향료와 값 차이가 큰 만큼 저렴한 상품의 공급에 차질이 생길 것으로 보인다"며 "필요한 것은 일상에서 석유를 절약해서 쓰는 것"이라고 짚었다.

호르무즈 봉쇄 여파는 아이스크림 등 가공식품으로도 이어질 전망이다. 픽사베이 원본보기 아이콘

일본은 일정 수준의 석유 비축량을 확보하고 있지만, 시장에서는 물리적 재고보다 수급 불안 심리가 더 큰 변수로 작용할 수 있다는 지적이 나온다.

원유 가격 상승세가 이어질 경우 기업과 소비자의 선제적 확보 움직임이 확대되며 이른바 '패닉 수요'가 발생할 가능성도 있다. 이는 실제 공급 상황과 별개로 유통 시장의 불안을 키우는 요인이 될 수 있다.