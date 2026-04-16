구호, 2026년 봄·여름 컬렉션 공개…‘자연 모티브’ 디자인 적용

‘자연모방 건축’ 콘셉트…구조적 실루엣 컬렉션 선보여

글로벌 스타일리스트·포토그래퍼 협업 캠페인 진행

삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 305,500 전일대비 2,000 등락률 -0.65% 거래량 101,867 전일가 307,500 2026.04.16 09:49 기준 관련기사 삼성물산 "신반포19·25차 조합원 전원 한강뷰…새 단지명 래미안 일루체라" 래미안에 들어갈 'AI 주치의'…삼성물산, 강북삼성병원과 맞손 삼성물산, 히타치 에너지와 '초고압 교류송전' 협약…유럽 전력망 정조준 전 종목 시세 보기 패션부문의 여성복 브랜드 구호(KUHO)가 2026년 봄·여름 시즌 컬렉션과 캠페인을 공개했다고 16일 밝혔다.

이번 시즌은 '자연모방 건축(Biomimetic Architecture)'을 콘셉트로, 자연에서 나타나는 구조와 형태를 현대적인 디자인으로 풀어낸 것이 특징이다.

컬렉션은 대칭 구조와 유기적 곡선, 반복되는 패턴 등 자연의 형태를 반영해 구성됐다. 주요 아이템으로는 오버핏 트렌치코트, 블루종 집업 아우터, 리넨 재킷, 랩 디자인 블라우스, 구조적인 라인의 원피스 등이 포함됐다.

구호는 테일러링과 직선·곡선이 결합된 실루엣을 통해 자연의 질감과 입체감을 의류에 반영했다고 설명했다.

캠페인 비주얼은 글로벌 스타일리스트 샬롯 콜레트와 포토그래퍼 에스텔 하나니아가 참여해 제작됐다.

해당 컬렉션은 전국 구호 매장과 삼성물산 패션부문의 온라인 플랫폼 SSF샵에서 판매된다.

AD

김승현 삼성물산 패션부문 여성복사업부장은 "이번 시즌은 브랜드 디자인 방향을 반영한 컬렉션"이라며 "향후에도 관련 콘셉트를 기반으로 한 제품과 캠페인을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>