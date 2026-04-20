즉각 휴전·외교적 해법 강조

시진핑 중국 국가주석이 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자와 전화 통화를 갖고 호르무즈 해협의 정상 운항 보장을 강조했다.

20일 중국 관영 매체 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 오후 무함마드 왕세자와의 통화에서 "호르무즈 해협은 정상적 항행이 가능하도록 개방돼야 한다"고 말했다.

그는 중동 정세와 관련해 "정치적·외교적 해법을 통해 분쟁을 해결해야 한다"며 "즉각적이고 포괄적인 휴전을 지지한다"고 말했다.

양국 관계에 대해서는 상호 존중과 호혜 원칙을 강조하며, 올해 양국 포괄적 전략적 동반자 관계 수립 10주년을 계기로 협력 확대 의지를 밝혔다. 시 주석은 "실질 협력을 강화하고 다양한 분야 교류를 확대해 중국과 아랍 국가 간 협력의 모범을 만들자"고 했다.

이에 무함마드 왕세자는 "현재 중동 분쟁이 걸프 지역 안보를 위협하고 세계 에너지 공급과 경제 활동에도 심각한 영향을 미치고 있다"며 "중국과의 소통을 강화해 휴전을 유지하고 호르무즈 해협의 안전과 항행의 자유를 확보하길 바란다"고 화답했다.

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이번 통화는 사우디 측 요청으로 이뤄진 것으로 전해졌다. 시 주석은 중동 전쟁 이후 걸프 지역과의 정상 외교를 이어가고 있으며, 앞서 14일에는 베이징에서 칼리드 빈 무함마드 알나하얀 아부다비 왕세자를 만나 지역 정세를 논의한 바 있다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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