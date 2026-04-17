"일본 오사카 맛집 예약까지"…네이버 플레이스, 해외 장소 정보 확대

여행 정보 서비스 개편

'에펠탑 맛집' 등 해외 플레이스 종류별 제공

네이버( NAVER NAVER close 증권정보 035420 KOSPI 현재가 216,000 전일대비 2,500 등락률 -1.14% 거래량 180,981 전일가 218,500 2026.04.17 10:04 기준 관련기사 실적 장세 본격화…반도체 다음에 뜰 종목은? 미토스發 '보안 쇼크'…"AI 공격에 AI로 방어해야" 투자금 부족으로 고민 중? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 )는 해외 플레이스와 여행 정보를 대폭 확대해 사용자의 다양한 검색 질의에 맞춤 결과를 제공하도록 여행 정보 서비스를 개편했다고 17일 밝혔다.

네이버는 최근 누적된 해외 장소 데이터, 외부 제휴 등을 기반으로 해외 플레이스 정보를 기존 대비 10배 이상 확충했다.

지난해 8월부터 네이저는 일본 맛집 검색·예약 서비스 타베로그와 제휴를 통해 일본 음식점 정보를 플레이스로 선보이고, 일부 예약 연결도 제공하고 있다. 이번 개편으로 70만 개에 달하는 대규모 일본 음식점 플레이스와 함께 네이버를 통해 타베로그에서 예약할 수 있는 일본 인기 맛집 수도 크게 늘렸다.

이번 개편은 장소 세부 특징이나 여행 상황 등 사용자의 다양한 장소 탐색 의도에 부합하는 해외 플레이스 목록을 제공하는 것이 특징이다.

예를 들어 '파리 에펠탑 인근 맛집', '도쿄 스시 맛집'처럼 지역명과 대표 음식 메뉴를 함께 검색하면 관련 음식점 목록을 보여준다. 또 특정 지역명을 포함해 '아이와 함께 가볼만한 곳'을 검색하면 해당 지역에서 아이와 함께 방문하기 적합한 테마파크나 유적지 정보를 안내해준다. '사진찍기 좋은 곳', '주차 가능한 곳' 등 검색어에 맞는 플레이스 정보도 제공한다.

또 기존에는 국가, 도시 단위 검색어에만 해외여행 정보나 플레이스를 제공했지만, 개편 이후 검색 환경에서는 도시 하위의 세부적인 지역까지 플레이스 제공 범위를 넓혔다.

기존에는 '일본 오사카 맛집' 검색 시 오사카시 전역에 걸친 다소 광범위한 지역의 장소 정보를 제공했다면, 이제는 '오사카 도톤보리 맛집', '신주쿠 산초메 맛집', '프랑스 니스 가볼만한 곳'처럼 보다 상세한 지역 정보에 대한 탐색까지 지원한다.

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네이버 플레이스 검색 총괄 최지훈 리더는 "네이버를 통한 해외 여행지 탐색 수요가 지속 증가하고 있어 관련 경험을 강화하고자 해외 플레이스 정보를 확대 제공하게 됐다"며 "앞으로도 사용자가 네이버 검색을 통해 풍부한 여행 콘텐츠를 만나볼 수 있도록 서비스를 지속 고도화해갈 계획"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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