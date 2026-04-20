산업협력위 신설, CEPA도 재개

철강·탄소감축까지 협력 확대

나렌드라 모디 인도 총리가 20일(현지시간) 뉴델리 영빈관에서 열린 이재명 대통령과의 확대정상회담에서 자리를 권하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

산업통상부가 이재명 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 인도 정부와 에너지 자원 안보 협력 공동성명을 채택하고, 에너지·산업·통상 협력을 위한 4건의 양해각서(MOU)를 체결했다.

20일 산업부에 따르면 양국은 나프타 등 핵심 에너지 자원의 안정적 공급망 구축에 합의하고, 산업협력위원회 신설과 포괄적경제동반자협정(CEPA) 협상 재개, 철강 협력, 기후변화 대응 등 분야에서 협력을 강화하기로 했다.

우선 양국은 '한·인도 에너지 자원 안보 협력 공동성명'을 채택하고 나프타 등 석유제품을 포함한 자원 밸류체인 전반에서 안정적 공급망을 구축하기로 했다. 이는 중동 전쟁 이후 한국 정부가 체결한 첫 양자 자원 협력 성과다. 인도는 한국의 5위 나프타 수입국으로, 지난해 221만t 규모가 도입됐다.

김정관 산업부 장관과 피유시 고얄 인도 상공부 장관 간 '한·인도 산업협력위 신설 MOU'도 체결됐다. 해당 협의체는 무역·투자, 산업협력, 전략자원, 청정에너지 등 4개 분야를 중심으로 장관급 정례 협의를 진행하며, 현지 진출 기업의 인허가 지연과 인센티브 미지급 등 애로 해소를 지원할 예정이다.

통상 분야에서는 여한구 통상교섭본부장과 피유시 고얄 장관이 '한·인도 CEPA 개선협상 가속화 공동선언문'에 서명했다. 양국은 5월 중 제12차 협상을 재개하고 이후 협상을 정례화하는 데 합의했으며, 디지털 무역과 공급망 협력 등 신통상 규범 논의도 확대할 계획이다.

철강 분야 협력도 강화된다. 산업부와 인도 철강부는 '한·인도 철강 협력 MOU'를 체결하고 민관이 참여하는 철강 대화 채널을 신설하기로 했다. 특히 포스코홀딩스의 인도 일관제철소 투자와 맞물려 양국 협력 기반이 확대될 전망이다.

기후변화 대응과 관련해서는 '파리협정 제6.2조 협력 양해각서(MoC)'가 체결됐다. 이로써 한국 기업이 인도에서 추진한 온실가스 감축 사업의 실적을 국내로 이전할 수 있는 제도적 기반이 마련됐다. 인도는 일본에 이어 한국과 두 번째로 해당 협력 체계를 구축했다.

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산업부는 "이번 협력을 계기로 양국 간 협력이 실제 사업 성과로 이어질 수 있도록 지원을 강화할 것"이라며 "자원과 첨단산업 등 전략 분야 중심의 협력을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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