첫 취업처 월급 센 자격증은 '타워크레인운전기능사'…평균 369만원

2024년 10월15일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 '2024 희망 행복 미래 취업박람회'에서 구직자들이 취업 상담을 받기 위해 줄을 서고 있다. AD 원본보기 아이콘

조기·명예퇴직이 일상화되면서 50~60대 중장년층의 '인생 2막' 준비도 빨라지고 있다. 이에 따라 재취업을 위한 자격증에 대한 관심도 높아지는 분위기다. 이 가운데 첫 취업처에서 가장 높은 임금을 기록한 자격증은 '타워크레인운전기능사', 취득 후 6개월 내 취업률이 가장 높은 자격증은 '공조냉동기계기능사'로 나타나 이목이 쏠리고 있다.

'타워크레인운전기능사', 대졸 신입 초임보다 많이 받아

고용노동부와 한국직업능력연구원이 2020년부터 2024년까지 5년간 만 50세 이상 65세 미만 국가기술자격 취득자 약 51만명의 데이터를 분석한 결과 첫 취업처의 월 보수액이 가장 높은 자격증 1위는 타워크레인운전기능사였다.

타워크레인운전기능사를 취득한 중장년층이 첫 일자리에서 받은 평균 월급은 369만원으로 분석 대상 자격 중 가장 높았다. 이는 대졸 신입사원 초임인 300만~310만원 수준보다 월등히 높은 수준이다.

뒤이어 ▲천공기운전기능사(326만원) ▲불도저운전기능사(295만원) ▲기중기운전기능사·철근기능사(각 284만원) 등이 상위권을 형성했다.

2024년 10월15일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 '2024 희망 행복 미래 취업박람회'를 찾은 구직자들이 구직신청서를 작성하고 있다. 원본보기 아이콘

이들 자격증의 공통점은 모두 건설 중장비·현장 기술직이라는 점이다. 업계에서는 복잡한 현장 환경과 높은 숙련도를 요구하는 특성상 자동화로 대체되기 어려워 중장년층에게도 높은 임금이 보장되는 구조가 형성돼 있다고 분석한다.

'공조냉동기계기능사', 6개월 안에 절반 취업

취업 속도와 안정성에서는 '공조냉동기계기능사'가 압도적이었다. 해당 자격 취득자의 54.3%가 6개월 이내 취업에 성공하며 단기 취업률 1위를 기록했다.

냉난방 설비 설치·관리 기술을 다루는 직무 특성상 건물 유지·관리 수요가 꾸준해 경기 변동에도 상대적으로 영향을 덜 받는 직군으로 평가된다. 특히 공조냉동기계기능사는 고용 유지 측면에서도 가장 높은 수준을 기록하며 '취업 이후 버티는 힘'까지 입증된 자격증으로 평가됐다.

그 외에 ▲에너지관리기능사(53.8%) ▲산림기능사(52.6%) ▲승강기기능사(51.9%) ▲전기기능사(49.8%) 등이 단기간 내 취업 성과가 높은 자격으로 분류됐다.

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정부는 중장년의 유망 자격 취득을 뒷받침하기 위해 중장년층 재취업 지원을 확대하고 있다. 지원 대상은 올해 7700명 규모로 지난해 2800명보다 대폭 늘어났다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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