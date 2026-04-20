고향 돌아와 '뱀 농장' 운영

연간 2억1000만원 이상 수익

6만 마리가 넘는 뱀을 사육하며 연간 2억원이 넘는 수익을 올리는 여성 친씨. 더우인 캡처 AD 원본보기 아이콘

사무직을 그만두고 고향으로 돌아가 수만 마리의 독사를 기르며 연간 2억원이 넘는 수익을 올리는 중국 여성의 사연이 화제를 모으고 있다.

아버지 농장 돕기 위해 귀향

20일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 사연의 주인공은 친씨 성을 가진 1995년생 여성으로 중국 광시성 구이린 출신이다. 대학 졸업 후 사무직으로 근무하던 그는 약 2년 뒤 아버지가 운영하던 뱀 사육장을 돕기 위해 귀향했다.

현재 친씨는 맹독성 살모사 5만 마리 이상과 코브라 1만 마리 이상을 포함해 총 6만 마리가 넘는 뱀을 관리하고 있다. 처음에는 위험성 때문에 아버지가 딸의 참여를 강하게 반대했다. 그러나 사육 규모가 점점 커지면서 혼자 감당하기 어려워지자 결국 친씨가 본격적으로 일을 맡게 됐다.

고기부터 독까지…식재료·의학·연구 등에 활용

친씨에 따르면 말린 뱀, 뱀 쓸개, 뱀 기름 등은 전통 의학 재료로 활용되며 채취한 뱀독은 의학 연구에 사용된다.

일정 과정을 거친 뱀들은 한 달에 두 차례 독을 분비할 수 있다. 뱀독은 품질에 따라 그램당 40~200위안에 거래되며 뱀고기는 마리당 200~300위안, 크기가 큰 경우 1000위안 이상에 판매된다. 각종 비용을 제외하고도 연간 100만위안(약 2억1000만원)이 넘는 수익을 올릴 수 있는 것으로 전해졌다.

6만 마리가 넘는 뱀을 사육하며 연간 2억원이 넘는 수익을 올리는 여성 친씨. 더우인 캡처 원본보기 아이콘

친씨는 '뱀독을 수집하는 소녀'라는 이름으로 온라인 활동도 병행하며 2만2000명 이상의 팔로워와 소통하고 있다. 영상에서는 뱀 사육 경험과 실질적인 정보를 공유하고, 관련 질문에도 꾸준히 답하고 있다.

그는 "뱀을 기르는 사람이 물리는 것이 두렵지 않다고 말한다면, 그것은 한 번도 물려본 적이 없기 때문일 것"이라며 "실제로 물리면 극심한 통증이 동반되고 그 기억은 오래도록 잊기 어렵다"고 말하기도 했다.

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누리꾼들은 "2억 벌 자격이 있다" "저기는 절대 도둑이 못 들겠네" "아버지 돕는 마음이 예쁘다" "보기만해도 징그러운데 어떻게 키우지. 존경스럽다" 등 응원을 보내고 있다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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