순매도 돌아선 외국인

통신株 강세

코스닥, 삼천당제약 10% 급등

한국 증시가 하락 출발 후 보합세를 보이고 있다.

9일 오전 9시20분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 38.95포인트(0.66%) 내린 5833.39에 거래되고 있다. 외국인은 2497억4400만원을 순매도 중이며 개인과 기관은 각각 204억2900만원, 2094억900만원을 순매수하고 있다.

업종별로는 혼조세를 보이고 있다. 통신(4.87%), 화학(1.99%) 등이 강세를 보였으며 보험(-2.17%), 건설(-1.29%) 등은 약세다.

시가총액 상위 종목들도 희비가 엇갈리고 있다. 두산 두산 close 증권정보 000150 KOSPI 현재가 1,276,000 전일대비 72,000 등락률 +5.98% 거래량 77,515 전일가 1,204,000 2026.04.09 10:34 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 [특징주]포트폴리오 다각화 중인 두산, 14% ↑ 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 (7.3%), SK텔레콤 SK텔레콤 close 증권정보 017670 KOSPI 현재가 97,900 전일대비 8,900 등락률 +10.00% 거래량 1,448,844 전일가 89,000 2026.04.09 10:34 기준 관련기사 SKT "6G시대 AI 고속도로 깔겠다…CDMA 신화 이어갈 것" [특징주]SK텔레콤, 실적 회복 기대감에 강세…신고가 [클릭 e종목]"SK텔레콤, 뚜렷한 실적·배당 정상화" 전 종목 시세 보기 (6.5%), LG화학 LG화학 close 증권정보 051910 KOSPI 현재가 362,000 전일대비 17,500 등락률 +5.08% 거래량 326,984 전일가 344,500 2026.04.09 10:34 기준 관련기사 LG화학, 日 모치다제약 자궁내막증 치료제 '디나게스트' 도입 [특징주]LG화학, 혁신 항암제 개발 도전에 강세 中, LG화학 양극제 특허 기각 "명세서 설명 불충분" 전 종목 시세 보기 (4.7%), 삼성SDI 삼성SDI close 증권정보 006400 KOSPI 현재가 484,500 전일대비 13,000 등락률 +2.76% 거래량 503,868 전일가 471,500 2026.04.09 10:34 기준 관련기사 같은 종목 샀는데 수익을 더 높일 수 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전 종목 시세 보기 (3.8%), 포스코퓨처엠 포스코퓨처엠 close 증권정보 003670 KOSPI 현재가 220,000 전일대비 2,500 등락률 +1.15% 거래량 143,792 전일가 217,500 2026.04.09 10:34 기준 관련기사 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 전 종목 시세 보기 (3.2%) 등은 상승세다. 반면 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 227,000 전일대비 11,500 등락률 -4.82% 거래량 111,781 전일가 238,500 2026.04.09 10:34 기준 관련기사 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 전 종목 시세 보기 (3.5%), 현대건설 현대건설 close 증권정보 000720 KOSPI 현재가 180,800 전일대비 7,900 등락률 -4.19% 거래량 882,765 전일가 188,700 2026.04.09 10:34 기준 관련기사 변동성 속에서도 기회는 있다? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 첨단기술로 건설안전 제고…현대건설, 초기기업 7곳 선정 [클릭 e종목]현대건설, 원전 계약·중동 기대감…목표가↑ 전 종목 시세 보기 (3.3%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,454,000 전일대비 30,000 등락률 -2.02% 거래량 85,437 전일가 1,484,000 2026.04.09 10:34 기준 관련기사 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (3%) 등은 하락세다.

6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대배 0.86% 오른 5423.35로 원/달러 환율은 5.1원 오른 1.510.3원에 코스닥은 0.43% 오른 1068.33에 장을 시작했다. 2026.4.6 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스닥지수는 같은 시각 기준 전 거래일 대비 0.58포인트(0.05%) 감소한 1089.27로 거래되고 있다. 외국인과 기관이 각각 1293억600만원, 982억2200만원을 순매도 중이며 개인은 2225억2800만원을 순매수하고 있다.

시가총액 상위 종목별로는 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 516,000 전일대비 31,000 등락률 +6.39% 거래량 277,302 전일가 485,000 2026.04.09 10:34 기준 관련기사 [특징주] 논란 속 삼천당제약, 10%대 반등 글로벌 군비 확장 속 방산 산업 장기 성장 기대...기회를 더 크게 살리려면? '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 전 종목 시세 보기 (10.9%)이 가장 강세를 보이고 있다. 뒤이어 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 182,600 전일대비 6,900 등락률 +3.93% 거래량 238,205 전일가 175,700 2026.04.09 10:34 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전 종목 시세 보기 (4.5%), ISC ISC close 증권정보 095340 KOSDAQ 현재가 263,500 전일대비 6,500 등락률 +2.53% 거래량 127,644 전일가 257,000 2026.04.09 10:34 기준 관련기사 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (2.7%) 등이 상승세다. 반면 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 21,850 전일대비 1,800 등락률 -7.61% 거래량 8,784,952 전일가 23,650 2026.04.09 10:34 기준 관련기사 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-5.7%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 109,700 전일대비 7,100 등락률 -6.08% 거래량 266,304 전일가 116,800 2026.04.09 10:34 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전 종목 시세 보기 (-3.5%) 등은 약세다.

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한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 10.0원 오른 1480.6원에 개장했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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