코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환
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기관·개인 매수세 속 코스피, 0.43%↑
코스닥, 하락 출발 후 반등세 전환
한국 증시가 20일 장 초반 코스피·코스닥이 동반 강보합세다. 미국과 이란의 협상 만료 시한(오는 22일 오전)을 앞두고 투자자들은 단기적인 증시 변동성 확대에 유의하고 있다.
이날 오전 9시45분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 26.33포인트(0.43%) 오른 6218.25에 거래되고 있다. 지수는 22.00포인트(0.36%) 오른 6213.92로 출발한 뒤 상승 폭을 확대했다. 외국인이 2747억원어치를 순매도 중이다. 반면 기관이 1037억원어치, 개인이 4481억원어치를 각각 순매수하며 지수를 끌어올리고 있다.
코스피 지수가 전 거래일 대비 22포인트 상승한 6213.92로 장을 시작한 20일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 국내증시 지수가 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 4원 내린 1479.5원으로 거래를 시작했다. 강진형 기자
업종별로는 기계·장비(2.09%), 종이·목재(1.37%), 섬유·의류(0.98%), 전기·전자(0.65%), 금속(0.63%), 일반서비스(0.57%) 등이 올랐다. 반면 의료정밀기기(-1.58%), 전기·가스(-1.36%), 오락·문화(-1.36%), 통신(-1.34%), 건설(-1.02%), 증권(-0.93%) 등은 약세를 보였다.
시가총액 상위 종목 중에선 삼성SDI 삼성SDI close 증권정보 006400 KOSPI 현재가 541,500 전일대비 28,500 등락률 +5.56% 거래량 400,165 전일가 513,000 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 까다로워진 투자 환경...저점 매수 가능한 실적 기대주 찾아볼까 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 (4.48%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 113,600 전일대비 5,100 등락률 +4.70% 거래량 3,156,322 전일가 108,500 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 전쟁 끝나면 진짜 시작? 반도체·자동차로 이동하는 시선 실적 장세 본격화…반도체 다음에 뜰 종목은? 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 (4.15%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 714,000 전일대비 32,000 등락률 +4.69% 거래량 124,920 전일가 682,000 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 코스피, 2.21% 올라 6200선 안착…코스닥도 상승 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 (3.23%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 430,000 전일대비 12,000 등락률 +2.87% 거래량 181,471 전일가 418,000 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 코스피, 2.21% 올라 6200선 안착…코스닥도 상승 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 (2.39%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,165,000 전일대비 37,000 등락률 +3.28% 거래량 1,064,756 전일가 1,128,000 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 전쟁 끝나면 진짜 시작? 반도체·자동차로 이동하는 시선 삼전·하닉 또 '폭락'은 아니겠지…구글 터보퀀트, ICLR 검증 앞두고 촉각[AI세계속으로] [마켓 ING]다시 '육천피', 전고점 돌파할까 (2.13%), HD현대중공업 HD현대중공업 close 증권정보 329180 KOSPI 현재가 523,000 전일대비 9,000 등락률 +1.75% 거래량 131,580 전일가 514,000 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 HD현대중공업, 3985억원 규모 자동차 운반선 2척 수주 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 (1.95%) 등이 강세다. 반면 삼성전기 삼성전기 close 증권정보 009150 KOSPI 현재가 686,000 전일대비 7,000 등락률 +1.03% 거래량 315,629 전일가 679,000 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로..같은 기회를 더 크게! 까다로워진 투자 환경...저점 매수 가능한 실적 기대주 찾아볼까 까다로워진 투자 환경...그래도 기회는 있다? '숨은 진주' 제대로 찾았다면 (-1.03%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 539,000 전일대비 1,000 등락률 +0.19% 거래량 322,887 전일가 538,000 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 전쟁 끝나면 진짜 시작? 반도체·자동차로 이동하는 시선 현대차, 24일부터 재학생 대상 채용전환형 인턴 모집 [PE는 지금]‘갈팡질팡’ 롯데렌탈은 어디로 (-1.12%), 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 254,500 전일대비 1,000 등락률 +0.39% 거래량 32,048 전일가 253,500 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 마이브라운, 강남구청과 유기동물 입양가족 펫보험 지원 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 금융권 역대 최대 실적에도 '군기 바짝'…근무태만 방지공문·주말회의 대기 (-0.79%), HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 close 증권정보 267260 KOSPI 현재가 1,082,000 전일대비 5,000 등락률 -0.46% 거래량 31,575 전일가 1,087,000 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 HD현대일렉트릭, 국내 최대 친환경 변압기 제작 성공 지금 주문하면 4~5년 뒤에나 받는다…"그 공장 첫 번째는 우리 거야" '슬롯 예약' 확산 [클릭 e종목]"HD현대일렉트릭, 상반기 조정 이후 하반기 회복…목표가↑" (-0.74%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 216,750 전일대비 750 등락률 +0.35% 거래량 4,676,678 전일가 216,000 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 삼성전자, 'EHS 히트펌프 보일러' 국내 본격 출시 전쟁 끝나면 진짜 시작? 반도체·자동차로 이동하는 시선 삼전·하닉 또 '폭락'은 아니겠지…구글 터보퀀트, ICLR 검증 앞두고 촉각[AI세계속으로] (-0.58%), 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 129,400 전일대비 600 등락률 -0.46% 거래량 361,867 전일가 130,000 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 달리기 시작한 국내 증시? 제대로 올라타고 싶다면 [단독]코히어 창업자 "한국은 기업용 AI 비서 수요 넘쳐…통제 체계 필요" 핵추진 잠수함 덕분에 ○○○ 산업도 함께 뜬다 (-0.62%) 등은 하락세다.
지난 주 호르무즈 해협 개방에 따른 호재로 미국 증시가 급등했지만, 주말 이후 또다시 반전을 맞이한 상황이다. 이란 외무부의 발표와 달리 이란 혁명 수비대는 해협 통제를 유지할 것이라는 입장을 고수하는 등 내부 분열이 포착되고 있기 때문이다. 주말 중 두 대의 인도 선박 피격 소식, 일부 수 척의 선박들 회항 소식 등 호르무즈 해협은 재봉쇄에 들어간 상태다.
코스닥지수는 같은 시각 전 거래일 대비 4.58포인트(0.39%) 오른 1174.62를 기록 중이다. 코스닥은 2.94포인트(0.25%) 내린 1167.10으로 출발했지만 장중 상승 전환했다. 외국인이 717억원, 기관이 728억원어치를 각각 순매도하고 있으며 개인은 1465억원어치를 순매수 중이다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스극장서 다들 하나씩 들고 다니니 "나도 살래" 품절...
코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 보로노이 보로노이 close 증권정보 310210 KOSDAQ 현재가 368,000 전일대비 61,000 등락률 +19.87% 거래량 131,968 전일가 307,000 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 (12.54%), 로보티즈 로보티즈 close 증권정보 108490 KOSDAQ 현재가 294,000 전일대비 21,000 등락률 +7.69% 거래량 196,422 전일가 273,000 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 (3.66%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 381,000 전일대비 15,000 등락률 +4.10% 거래량 140,044 전일가 366,000 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 삼천당이 꺾은 바이오株 투심…2분기에 살아날 수 있을까 [주末머니] 코스피, 2.21% 올라 6200선 안착…코스닥도 상승 알테오젠, ESG 경영 실행 단계 진입 (2.73%), HLB HLB close 증권정보 028300 KOSDAQ 현재가 63,900 전일대비 1,200 등락률 +1.91% 거래량 178,241 전일가 62,700 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 HLB 자회사 엘레바, AACR서 리라푸그라티닙 키놈분석 결과 발표 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직 증시 등락 속 기회 찾았다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 (1.91%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 208,000 전일대비 10,600 등락률 +5.37% 거래량 119,794 전일가 197,400 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 삼천당이 꺾은 바이오株 투심…2분기에 살아날 수 있을까 [주末머니] 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 (1.82%), 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 23,050 전일대비 500 등락률 +2.22% 거래량 5,991,409 전일가 22,550 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 변동성 속 기회 찾기...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 (1.55%) 등이 상승했다. 반면 케어젠 케어젠 close 증권정보 214370 KOSDAQ 현재가 99,700 전일대비 1,600 등락률 -1.58% 거래량 20,684 전일가 101,300 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 (-2.07%), 이오테크닉스 이오테크닉스 close 증권정보 039030 KOSDAQ 현재가 466,500 전일대비 4,000 등락률 -0.85% 거래량 19,163 전일가 470,500 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 (-0.96%), 클래시스 클래시스 close 증권정보 214150 KOSDAQ 현재가 58,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 70,315 전일가 58,200 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 "한 달 2443억 쓰고 간다"…쌀농사 민족이 어쩌다 '미용의료' 강국 됐나[주末머니] "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 [클릭 e종목]"지금이 저렴할 때…클래시스 목표가 ↑" (-0.69%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 487,500 전일대비 2,000 등락률 +0.41% 거래량 61,275 전일가 485,500 2026.04.20 09:57 기준 관련기사 삼천당이 꺾은 바이오株 투심…2분기에 살아날 수 있을까 [주末머니] '먹는 비만약'으로 주가 폭등했던 삼천당, 핵심데이터 21일 첫 공개 예고 코스피, 2.21% 올라 6200선 안착…코스닥도 상승 (-0.62%) 등은 약세다.
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