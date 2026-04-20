곽노정 "반도체 산업 지각 변동…협력사와 상호 신뢰로 경쟁력 갖출 것"

SK하이닉스가 인공지능(AI) 시대 반도체 산업을 선도하기 위해 협력사들과의 동반 성장을 본격화하겠다고 선언했다.

곽노정 SK하이닉스 사장은 20일 서울 광진구 그랜드 워커힐에서 열린 '2026년 동반성장협의회 정기총회'에서 "지난해 SK하이닉스가 양적으로나 질적으로 분명한 성과를 거둘 수 있었던 것은 협의회 회원사 여러분의 헌신과 협력 덕분"이라며 이같이 밝혔다.

곽 사장은 "AI 수요는 더는 일시적인 기회가 아닌 산업의 표준이 됐고 이에 따라 반도체 산업의 구조 자체가 재편되는 지각 변동이 일어나고 있다"며 "다가올 AI 시대에도 회원사들이 글로벌 시장에서도 지속 가능한 경쟁력을 갖출 수 있도록 상호 신뢰를 바탕으로 협력 기반을 더욱 단단히 다지고 함께 성장해 나갈 수 있도록 상생협력의 깊이와 범위를 더욱 넓혀 나가겠다"고 강조했다.

동반성장협의회(이하 협의회)는 SK하이닉스가 협력사와 함께 반도체 공급망 경쟁력을 강화해 나가고 협력 관계를 굳건히 다져 나가기 위해 2001년 결성한 협의체다. 매년 정기총회를 열고 사업 현황과 시장 전망을 공유하고 있으며, AI 시대 대응을 위한 협업 방향성과 주요 이슈 대응 방안도 함께 논의하고 있다.

이날 행사에는 황철주 협의회장(주성엔지니어링)을 비롯한 89개 협의회 회원사 대표가 참석했고, SK하이닉스에서는 곽 사장을 비롯한 주요 경영진이 함께 자리했다.

SK하이닉스는 올해 협력사 경쟁력 제고를 위해 분과간담회 운영 방식을 개선했다. 기존에는 SK하이닉스가 논의 주제를 설정했다면, 앞으로는 협력사가 현장에서 마주하는 실제 어려움에 기반해 논의 주제를 도출한다. 이후 관심사가 비슷한 협력사끼리 자율적으로 소그룹을 구성하면, SK하이닉스는 활동을 지원해 협력사들이 당면 현안에 대한 실질적인 해법을 도출할 수 있도록 돕는다.

SK하이닉스는 그간 기술, 경영, 금융, 교육 등 다양한 분야에서 운영해 온 상생협력 프로그램도 지속해서 강화해 나갈 계획이다. '반도체 아카데미'를 활용한 협력사 임직원 대상 심화 교육을 진행하는 한편, 협력사의 사업 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 지원도 확대해 나갈 방침이다.

이 자리에서는 SK하이닉스의 주요 사업 현황과 비전도 함께 공유됐다. SK하이닉스는 지난해 경영실적을 비롯해 AI 메모리 시장에 대한 전망과 리더십 확보를 위한 향후 계획 등을 발표하며, 협의회와의 파트너십을 한층 강화하기 위한 새로운 협력 방향을 제시했다.

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황철주 동반성장협의회장은 "SK하이닉스가 협의회 회원사와 쌓아온 두터운 신뢰와 협력에 힘입어 AI 시대를 주도할 핵심 기업으로 도약하고 있다"며 "앞으로 협력 관계를 더 강화하고 서로 힘이 돼 줄 수 있는 관계로 성장해 새로운 시대를 함께 열어 가자"고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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