급등장에 장 초반 코스피 매수 사이드카 발동

코스닥 지수도 3%대↑…'삼천당제약'은 약세

"우려 해소에 시장 반응…단 완전 해소 아직"

미국과 이란이 휴전 기간 2주 연장안에 사실상 합의하면서 코스피·코스닥 지수가 장 초반 상승세를 보이고 있다. 유가증권시장은 급등장에 개장 직후 매수 사이드카가 발동됐다.

미국과 이란이 2주간 휴전에 합의한 소식이 알려진 8일 코스피 지수가 장개장과 동시에 6% 넘게 폭등하며 장을 시작했다. 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 2026.04.08 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

8일 오전 9시32분께 코스피 지수는 전 거래일 대비 5.54%(304.53포인트) 오른 5799.31에 거래되고 있다. 외국인과 기관은 각각 1조2029억9500만원, 2조1532억6000만원 순매수 중이며, 개인은 3조3187억8100만원 순매도하고 있다.

급등장에 개장 직후인 오전 9시6분2초를 기점으로 유가증권시장 프로그램 매수호가 일시 효력 정지(매수 사이드카)가 발동했다. 발동 시점의 코스피200 선물지수는 전 거래일 대비 51.35포인트(6.23%) 오른 875.45를 기록했다. 코스피 매수 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 오른 채 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.

업종별로는 종이·목재(-1.87%)를 제외한 전 업종에서 강세를 보였다. 건설(+11.59%), 전기·가스(+8.62%), 증권(+7.25%), 금융(+6.77%), 전기·전자(+6.70%), 기계·장비(+5.95%) 등 대부분 업종에서 높은 상승률을 보였다.

시가총액 상위 종목에서도 일부 종목을 제외하고 상승세다. 전날 시장 기대치를 뛰어넘는 호실적을 발표한 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 210,000 전일대비 13,500 등락률 +6.87% 거래량 19,125,216 전일가 196,500 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 갤럭시 XR에 기업용 관리 시스템 도입…삼성전자, OS 업데이트 진행 'AI 머니' 블랙홀 된 삼성전자, 애플·엔비디아와 '글로벌 톱3' 체제 굳혔다 2차전지株, 1분기 실적 저점 찍고 반등 국면 진입? 전 종목 시세 보기 는 6.6%(1만3000원) 상승한 20만9500원에 거래되고 있다. SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,002,000 전일대비 86,000 등락률 +9.39% 거래량 3,096,274 전일가 916,000 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 2차전지株, 1분기 실적 저점 찍고 반등 국면 진입? '미국·이란 2주 휴전' 삼성전자 6%·SK하이닉스 9%↑ [특징주] 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 는 9.3%(8만6000원) 오른 100만2000원에 거래 중이다.

SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 567,000 전일대비 68,000 등락률 +13.63% 거래량 404,368 전일가 499,000 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (+14.8%), 두산 두산 close 증권정보 000150 KOSPI 현재가 1,216,000 전일대비 167,000 등락률 +15.92% 거래량 100,244 전일가 1,049,000 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 [특징주]포트폴리오 다각화 중인 두산, 14% ↑ 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' 전 종목 시세 보기 (+14.5%), 효성중공업 효성중공업 close 증권정보 298040 KOSPI 현재가 2,939,000 전일대비 329,000 등락률 +12.61% 거래량 47,357 전일가 2,610,000 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 "30년 기술로 만든 국산 HVDC 글로벌 틈새시장 도전"[K산업, 미래설계자들] 효성중공업, 국내 최초 탄소배출 ‘0’ 가스 145㎸ 차단기 개발 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 전 종목 시세 보기 (+12.4%), 현대건설 현대건설 close 증권정보 000720 KOSPI 현재가 177,500 전일대비 21,600 등락률 +13.86% 거래량 1,922,660 전일가 155,900 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 [특징주]중동 휴전·원전 수혜 기대감에…대우건설 신고가 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' [특징주]종전 기대감에 건설주 급등...대우건설 17%↑ 전 종목 시세 보기 (+12.1%), 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 301,500 전일대비 27,500 등락률 +10.04% 거래량 332,698 전일가 274,000 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 [특징주]중동 휴전·원전 수혜 기대감에…대우건설 신고가 삼성물산 "래미안갤러리, 이젠 취향·감정 경험하는 공간"…7월까지 전시 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (+10.5%), HD현대일렉트릭(+9.8%), 한국전력 한국전력 close 증권정보 015760 KOSPI 현재가 44,200 전일대비 4,300 등락률 +10.78% 거래량 2,585,977 전일가 39,900 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 원전·재생으로… 종전 이후 더 가팔라질 에너지 전환 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 전 종목 시세 보기 (+9.7%) 등 10% 안팎의 상승세를 보이는 종목들도 눈에 띈다. 반면 이란 종전 기대감이 커지며 방산주인 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,462,000 전일대비 75,000 등락률 -4.88% 거래량 167,263 전일가 1,537,000 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 한화, 중남미 최대 방산전시회 첫 참가…"칠레 시장 공략 본격화" 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? 신용미수대환도 가능 전 종목 시세 보기 (-3.8%)· 한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 130,200 전일대비 1,500 등락률 -1.14% 거래량 685,296 전일가 131,700 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 한화, 중남미 최대 방산전시회 첫 참가…"칠레 시장 공략 본격화" 총도 미사일도 아니다…K방산 다음 투자처는? [주末머니] 위기는 기회가 될 수도? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (-1.4%)는 약세다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 405,000 전일대비 3,500 등락률 -0.86% 거래량 274,398 전일가 408,500 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 [클릭 e종목] "적자 지속 LG엔솔, ESS에 기대야" LG에너지솔루션, 올해 1분기 영업손실 2078억원…적자폭 확대 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (-0.9%) 등 일부 종목도 하락세를 보이고 있다.

코스닥 지수 역시 같은 시각 기준 전 거래일 대비 3.75%(38.89포인트) 상승한 1075.62로 거래되며 강세를 보인다. 외국인이 499억2100만원, 기관이 3357억4200만원 순매수 중이며, 개인은 3796억7700만원 순매도하고 있다.

업종별로는 음식료·담배(-0.03%)를 제외한 전 업종에서 강세다. 기계(+5.52%)의 상승률이 가장 높았으며, 비금속(+4.43%), 일반서비스(+4.30%), 화학(+4.24%), 전기·전자(+4.24%)도 상승세를 나타내고 있다.

시가총액 상위 종목 별로는 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 23,300 전일대비 3,350 등락률 +16.79% 거래량 22,446,111 전일가 19,950 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (+11.5%), HPSP HPSP close 증권정보 403870 KOSDAQ 현재가 45,150 전일대비 3,500 등락률 +8.40% 거래량 1,574,235 전일가 41,650 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 (+7.5%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 598,000 전일대비 53,000 등락률 +9.72% 거래량 84,708 전일가 545,000 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (+7.1%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 375,000 전일대비 21,000 등락률 +5.93% 거래량 227,332 전일가 354,000 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK 전 종목 시세 보기 (+6.7%), 케어젠 케어젠 close 증권정보 214370 KOSDAQ 현재가 84,000 전일대비 2,000 등락률 +2.44% 거래량 85,057 전일가 82,000 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (+6.5%), 로보티즈 로보티즈 close 증권정보 108490 KOSDAQ 현재가 249,500 전일대비 16,500 등락률 +7.08% 거래량 103,730 전일가 233,000 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 전 종목 시세 보기 (+6.0%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 158,800 전일대비 5,000 등락률 +3.25% 거래량 266,851 전일가 153,800 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 에이비엘바이오 파트너사 컴퍼스 테라퓨틱스, 담도암 치료제 토베시미그 FDA 희귀의약품 지정 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (+5.7%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 151,200 전일대비 6,400 등락률 +4.42% 거래량 787,762 전일가 144,800 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전 종목 시세 보기 (+4.2%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 208,500 전일대비 7,000 등락률 +3.47% 거래량 322,623 전일가 201,500 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전 종목 시세 보기 (+3.2%) 등 대부분이 강세다. 다만 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 480,000 전일대비 39,000 등락률 -7.51% 거래량 983,737 전일가 519,000 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 2차전지株, 1분기 실적 저점 찍고 반등 국면 진입? 삼천당제약 "S-PASS 특허 전적 자사 소유"…대만 기업 출원 논란 반박 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (-9.9%)은 약세를 보인다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "시장은 대규모 공격 우려를 일단 해소했다는 점에서 환호하고 있다"면서도 "여전히 이란이 호르무즈 해협에서 손을 놓지 않을 것이라는 점과 상대국인 이스라엘은 반응이 없고 레바논에 대한 공격은 지속할 것을 언급한 점은 부담"이라고 전했다.

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한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 24.3원 내린 1479.9원에 개장했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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