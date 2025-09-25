김이배·최주선 등 대기업 CEO 줄소환…국감서 안전 책임 묻는다

국회, 국정감사에 항공·건설사 대표 증인 채택

건설 사고, 여객기 참사, 배터리 화재 등 추궁

"간사 간 협의 따라 추가 증인 채택 가능성"

국회 국토교통위원회가 다음 달 국정감사에서 항공·배터리·철도·건설 분야 대기업 최고경영자(CEO)들을 대거 증인으로 불러 세운다. 지난해 말 무안공항 여객기 참사, 잇단 배터리 화재, 건설 현장 안전사고 등 사회적 파장이 컸던 현안을 놓고 기업 책임과 제도적 허점을 집중적으로 추궁할 전망이다.

국토위는 25일 김이배 제주항공 대표이사와 최주선 삼성SDI 대표, 이용배 현대로템 사장 등을 다음 달 국정감사 증인으로 채택했다. 김 대표는 지난해 12월 발생한 무안공항 여객기 참사 이후 추진되고 있는 활주로 연장 사업 증인으로 채택됐다. 활주로 확장 지연이 항공사 운항 안전성 및 공항 인프라 관리와 직결되는 만큼, 사업 추진 과정과 안전 대책이 도마에 오를 전망이다.

최 대표에게는 에너지저장장치(ESS)와 전기차 배터리 관련 화재 사고 관련 질의가 집중될 전망이다. 국회는 화재 사고를 두고 배터리 제조사의 품질·안전 관리 책임, 정부의 인증·감독 체계에 대한 질의를 준비 중이다.

이 사장은 철도차량 입찰 담합 및 대기업 갑질 의혹 등과 관련해 증인으로 채택됐다. 철도차량은 공공조달 비중이 높은 만큼 입찰 과정의 공정성과 하청업체와의 관계가 쟁점이 될 것으로 보인다. 특히 이 사장은 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서도 증인 신청이 이뤄진 상태다. 김 대표와 최 대표는 다음 달 13일, 이 사장은 다음 달 21일 국토위 국정감사에 각각 소환됐다.

건설사 대표들도 대거 지목됐다. 송치영 포스코이앤씨 사장, 주우정 현대엔지니어링 대표, 허윤홍 GS건설 사장, 이해욱 DL 그룹 회장, 김보현 대우건설 대표 등이 건설현장 안전 문제 전반을 놓고 질의를 받을 예정이다. 이 가운데 포스코이앤씨는 지난달 4일 광명~서울 고속도로 공사 현장에서 30대 미얀마 근로자가 감전으로 중태에 빠지는 사고를 당했다. 이 회사는 이 밖에도 시공을 맡은 아파트, 철도, 도로 공사 현장에서 올해 들어서만 근로자 4명이 사망했다.

국토위 관계자는 "현재 확정된 명단 외에도 간사 간 협의를 통해 추가 증인 채택이 있을 수 있다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



