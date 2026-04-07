5월까지 사내 플랫폼서 아이디어 제안

불필요한 업무·관행 개선에 집중

한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 close 증권정보 000240 KOSPI 현재가 23,450 전일대비 250 등락률 +1.08% 거래량 38,762 전일가 23,200 2026.04.07 09:12 기준 관련기사 한국앤컴퍼니, 4월부터 매달 임직원 릴레이 봉사활동…"사회공헌 실천" 한국앤컴퍼니, 조현범 회장 철학 담긴 '지식나눔회' 이어가 한국앤컴퍼니그룹, 대전서 취약계층 위한 쿠키 만들기 봉사활동 전 종목 시세 보기 그룹이 핵심 업무에 집중하기 위해 불필요한 업무를 줄이는 '빼는 혁신(Delete 혁신)' 아이디어를 사내 공모한다고 7일 밝혔다.



경기도 판교 소재 한국앤컴퍼니그룹 본사 테크노플렉스 전경. 한국앤컴퍼니그룹 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 그룹 차원의 조직문화 혁신 프로젝트인 'Less for Better(레스포베러)' 강화의 일환이다. '불필요함은 덜어내고 결과는 더 뛰어나게'라는 슬로건에 맞춰 업무 과정에서의 비효율을 제거하는 데 집중한다.



임직원들은 오는 5월까지 사내 아이디어 제안 플랫폼 'P.Studio(Proactive Studio)'를 통해 자유롭게 아이디어를 제안할 수 있다. 주요 주제는 데이터 기반 의사결정, 빠르고 명확한 회의·보고, 소통·협업 등이다.



그룹은 2012년부터 아이디어 제안 제도를 운영해 왔으며 2020년 온라인 플랫폼 P.Studio로 확대했다. 플랫폼 오픈 이후 매년 약 1000건의 제안이 접수되고 있으며 임직원들은 아이디어에 직접 '혁신 마일리지'를 투자하거나 댓글 피드백을 남기며 심사에도 참여한다. 최종 선정된 아이디어는 향후 현업에 적극 반영할 예정이다.



오윤정 한국앤컴퍼니그룹 프로액티브컬처 팀장은 "하이테크 그룹을 지향하는 우리 그룹은 업무 효율성을 높이기 위한 임직원의 아이디어를 상시 적극 반영하고 있다"며 "앞으로도 불필요한 업무와 관행에 대해 적극적으로 개선해가는 활동을 지속할 것"이라고 밝혔다.



한편 그룹은 지난해 관계 중심 기업 문화 정착을 위해 'Better Together(베러투게더)' 프로젝트를 론칭했다. 이를 통해 실·팀별 교류 프로그램을 주기적으로 진행하며 주니어보드, 프로액티브 콘서트 등 소통 중심의 프로젝트를 이어가고 있다.

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최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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