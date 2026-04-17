네이버는 좌표 기준의 초단기 예보를 제공하는 '테마날씨' 서비스에 전국 495개 주요 골프장을 추가한다고 17일 밝혔다. 현재 야구장 20개, 테마파크 9개, 스키장 13개, 축구장 30개, 골프장 495개 등 테마날씨 총 567개를 지원하고 있다.

네이버 테마날씨 골프장. 네이버. AD 원본보기 아이콘

네이버는 이번 서비스에서 위도와 경도를 기반으로 초단기 강수, 풍속, 습도 등 골프 라운드에 필수적인 날씨 정보를 강조해 제공한다. 골프장 홀, 그린 인식이 어려운 상황에서 필요한 안개, 시야 불량 등 정보를 분류해 추가 안내한다.

이와 함께 하이퍼클로바X를 활용해 시간대별 예보의 정밀 데이터를 바탕으로 라운드 시간대에 맞춘 주요 환경 변수, 추천 복장, 샷 전략 등을 브리핑 형태로 제공한다. 3~8일 이전 주간 예보 데이터를 활용해 라운드 예약·진행에 참고할 수 있도록 돕는다.

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이용자는 네이버 날씨 홈에서 원하는 특정 테마 장소를 검색하고, 관심 지역에 추가하면 날씨 예보를 확인할 수 있다. 네이버 관계자는 "야외 라운드로 날씨에 민감한 골프장도 신규 테마로 출시했다"며 "상반기 내 전국 100대 명산을 중심으로 한 '등산' 테마날씨도 추가할 예정"이라고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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